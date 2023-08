Douze jours de grève des employés municipaux et toujours l’impasse à Cochrane

La grève des employés municipaux de Cochrane se poursuit pour une 12e journée consécutive alors que les négociations sont rompues entre les deux parties.

Après 12 jours de grève, les employés syndiqués de la Ville de Cochrane sont toujours sur la ligne de piquetage, ils réclament une hausse de salaire de 3 à 4 % à la municipalité, qui ne souhaite leur en accorder que 2.

Ces employés sont sans contrat de travail depuis un an et demi, et les négociations sont au point mort avec la Ville, qui disait avoir offert son offre finale au début du mois d’août.

Le maire de Cochrane Peter Politis dit vouloir rester ferme sur l’offre qu’il a faite à la fin du mois de juillet, une offre qui selon lui, a été faite pour éviter la grève.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Cochrane Peter Politis estime que l'offre de la municipalité à ses employés est juste. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Nous avons retiré toutes les demandes de la Ville pour la dernière offre, et nous avons même ajouté davantage d’argent sur la table dans l’espoir d’éviter la grève, mais nous n’avons pas réussi , dit-il.

Publicité

Il indique que la ville a notamment fait des concessions à propos des heures supplémentaires liées aux services municipaux pendant l’été.

Selon lui, la municipalité n’a pas eu d’autres nouvelles du syndicat depuis le début de la grève .

Il rappelle que la prochaine négociation pour un contrat de travail sera dans deux ans et demi, en raison des retards dans les négociations pour le présent contrat de travail, et implore le syndicat de prendre ce facteur en compte pour accepter l’offre.

Pourquoi n'attendons-nous pas ces deux années et demie, pour obtenir de meilleures données et pour ensuite faire des ajustements lors des prochaines négociations , dit-il.

Il affirme que la municipalité a toujours bien pris soin de ses employés .

Mais il réitère que l’offre faite aux employés est extrêmement compétitive comparée à d’autres municipalités de la région .

Le coût de la vie parmi les préoccupations des grévistes

Sur le piquet de grève devant le Pavillon Cochrane, une infrastructure municipale de divertissement, les grévistes réclament une meilleure compensation pour faire face au coût de la vie qui augmente.

Annie Janson, une employée municipale en grève, rappelle que pour plusieurs familles de sa communauté, il est difficile de garder la tête hors de l’eau.

Ouvrir en mode plein écran Malgré la pluie et l'absence de négociations, les syndiqués affirment que le moral est bon sur la ligne de piquetage. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

On est une famille de quatre personnes, j’ai deux grands garçons, puis juste pour la nourriture et pour nos factures, il ne nous reste pas grand-chose à la fin du mois , déplore-t-elle.

Publicité

Elle estime que le moral des employés sur la ligne de piquetage est bon, mais on espère retourner à la table .

Danyka Génier, qui travaille pour la garderie de Cochrane, rappelle quant à elle que les employés municipaux ne veulent pas faire la grève et souhaitent mettre fin au conflit de travail.

On ne veut pas être sur la ligne de piquetage, on veut travailler avec vos enfants, mais pour ça on a besoin de couvrir nos coûts de vie, c’est pour ça qu’on fait juste demander une hausse de 3%, pour nous aider à vivre et à offrir un bon service à nos jeunes , dit-elle.

Parmi les services qui sont touchés par la grève et qui ne sont pas comblés par le plan d'urgence de la Ville, les services de garde municipaux sont inaccessibles pour le moment.