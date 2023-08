Un groupe russe derrière la fuite de données qui a touché 1,5 million d’Albertains

Un groupe de cybercriminels russe surnommé « 8Base » est derrière l’attaque au rançongiciel en juillet de la Société des services dentaires de l’Alberta.

C’est ce qu’affirme le président de la Société, Lyle Best, à propos de ce piratage informatique qui a ciblé les données personnelles d’environ 1,5 million d'Albertains.

Ils ont [infiltré le système informatique] plusieurs mois en amont que les systèmes soient gelés, pour être en mesure de vraiment documenter à l'intérieur, et aspirer les données [...] et après coup, ils ont appliqué le rançongiciel , explique un expert en cybersécurité Steve Waterhouse

Selon lui, les attaques de type rançongiciel , qui consistent à crypter les fichiers d’une organisation ou d’une personne en demandant un montant d’argent pour pouvoir accéder de nouveau à ses données, sont de plus en plus fréquentes dans le monde.

Depuis les cinq dernières années, l'industrie de la cybersécurité a vu un accroissement sérieux des attaques par rançongiciel , affirme-t-il.

John Zabiuk, président du programme de cybersécurité à l'Institut de technologie du nord de l'Alberta ( NAIT ), abonde dans le même sens.

C'est une activité [criminelle] en plein essor , affirme-t-il.

D'après plusieurs experts, cette attaque contre la Société de services dentaires de l'Alberta risque de miner la confiance du public envers cette organisation à but non lucratif qui administre les programmes d'assurance dentaire pour les aînés et les personnes à faible revenu.

Les victimes vont donc subir des dommages sur le plan personnel, tout autant que l'organisation sur le plan professionnel , dit John Zabiuk.

Pour Steve Waterhouse, l’organisation doit déployer les outils nécessaires pour regagner leur confiance .

La Société de services dentaires de l'Alberta contactera par la poste toutes les personnes visées par cette fuite de données, en particulier celles qui ont vu leurs informations bancaires être dérobées.

Un centre d’appel sera également mis à la disposition du public dès lundi.