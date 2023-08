Thunder Bay, situé dans le Nord-Ouest de l’Ontario, a longtemps été une plaque tournante pour le baseball féminin. En accueillant la 9e Coupe du monde de baseball féminin en 2024, la région continue de jouer un rôle important dans la promotion de ce sport auprès des jeunes filles.

Contrairement à d’autres disciplines sportives, la pandémie n’a pas ralenti ce sport.

Selon les données compilées provenant des dix associations provinciales de Baseball Canada, le nombre de joueuses de niveau U7 et plus a bondi de 15 000 en 2019, à 19 000 en 2022.

Cette croissance ne passe pas inaperçue. Stacy Fournier, l’une des joueuses de l’équipe nationale de baseball féminin, a commencé à pratiquer ce sport à l'âge de 13 ans.

Dix-huit ans plus tard, elle est entraîneure pour plusieurs équipes, dont la formation féminine pour les moins de 16 ans de la Colombie-Britannique.

Ouvrir en mode plein écran Stacy Fournier est aussi entraîneure pour plusieurs équipes, dont l’équipe de baseball féminin de moins de 16 ans de la Colombie-Britannique et l’équipe de balle molle de l’Université Simon Fraser. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Tout a changé. Il y a tellement plus de filles qui jouent [au baseball] aujourd’hui. Ça se voyait au dernier camp d’entraînement de l’équipe britanno-colombienne , indique-t-elle.

Le gérant d’Équipe Canada, Anthony Pluta, a lui aussi vu la participation monter en flèche depuis qu’il a rejoint la formation en 2019. D’après lui, il y a moyen pour le pays de s'améliorer davantage. Certaines provinces montrent déjà l’exemple aux autres.

Le modèle gagnant du Québec

L'équipe nationale de baseball féminin compte présentement huit membres québécoises, dont sept joueuses. Anthony Pluta croit que c’est le produit d’une série de mesures prises par Baseball Québec au cours des dernières années pour faire plus de place aux filles.

[Le Québec] est à l'avant-plan de la promotion du baseball féminin , affirme-t-il.

Selon lui, la création d’une académie et d’une ligue d’été, dans laquelle évoluent plusieurs joueuses d’ailleurs au pays, sont des mesures qu’il souhaiterait voir d’autres provinces adopter.

Ouvrir en mode plein écran Anthony Pluta fait partie du personnel entraîneur d'Équipe Canada depuis 2019. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Mais ce ne sont pas toutes les provinces au pays qui sont au même niveau. L’accessibilité et le manque de financement, deux enjeux qui vont main dans la main, demeurent d’importants obstacles.

Nous compétitionnons avec les autres sports et ils peinent tous à attirer des jeunes et obtenir du financement , estime Mme Fournier.

Si nous continuons de travailler pour faciliter l’accès à ce sport, je crois que ça peut devenir immense.

Même Équipe Canada n’est pas épargnée des défis. Puisque le baseball féminin n’est pas rémunéré au niveau national, contrairement à la balle molle, certaines joueuses doivent décider si elles souhaitent pratiquer les deux sports, estime M. Pluta.

Jusqu’à ce qu’elles rejoignent l’équipe nationale, elles paient pour tout , dit-il.

Le conditionnement physique, les congés pour s’entraîner, c’est une situation difficile pour plusieurs d’entre elles. C’est pourquoi nous avons une formation beaucoup plus jeune que par le passé.

La vie peut aussi prendre le dessus , souligne le gérant d’équipe.

Mais avec des joueuses comme Zoe Hicks, qui évolue présentement pour le Canada au baseball et à la balle molle, le gérant d’équipe espère que plus de joueuses verront qu’il est possible de pratiquer les deux.

Un sport bien connu à Thunder Bay

Depuis les années 1920, Thunder Bay est une ville propice pour le baseball féminin. La directrice générale du Temple de la renommée du sport du Nord-Ouest de l’Ontario, Diane Imrie, raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens se déplaçaient par centaines pour regarder des matchs.

Nous rapportions parfois des foules de 700 à 800 personnes pour des parties de baseball féminin , explique-t-elle.

La tendance se maintient depuis. Jeudi soir, plus de 2000 personnes ont assisté au match Canada–États-Unis dans le cadre de la phase de groupe de la Coupe du monde.

Selon Mme Imrie, la tenue de compétitions comme ce championnat ne fait que renforcer la promotion du baseball féminin dans la région.

Ouvrir en mode plein écran Makynlee aux côtés du président de l'Association de baseball internationale de Thunder Bay, Nick Melchiorre. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Ça donne le goût aux jeunes filles, comme l’une des bénévoles de la Coupe du monde, d’essayer ce sport. Makynlee, âgée de 11 ans, a regardé attentivement chaque match du Canada depuis le début du tournoi.

Ça me semble difficile, mais je crois qu’un jour, si je me pratique et que je travaille fort, je serai capable , lance-t-elle, un sourire aux lèvres.

Le groupe A de la Coupe du monde termine sa phase à Thunder Bay dimanche. L’action reprendra en septembre au Japon, où les équipes du groupe B s’affronteront. La compétition reviendra à Thunder Bay en 2024, où seront couronnées les championnes du baseball féminin.