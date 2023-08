Des pêcheurs à Terre-Neuve accusent les usines de transformation des produits de la mer de favoriser le crabe aux dépens de la morue.

Les usines ne veulent pas acheter de morue, car elles débordent de crabe. C’est une situation sans précédent, affirme un pêcheur de longue date, Wade Bolt.

Sa solution a été de vendre le poisson aux restaurants des environs, mais ce n’est pas une option viable, puisqu’il n’y a pas de commerces qui servent des fish and chips à l’infini, dit-il.

Même si les captures sont au rendez-vous, la pêche à la morue est en chute libre, dit-il. Si personne n’achète le poisson pêché, il va pourrir, donc ça ne vaut plus la peine de le pêcher. Déjà que les prix du crabe sont mauvais, chaque dollar compte , observe Wade Bolt.

Assouplir les règles

Il faut que nous soyons capables d'exporter. On a besoin de permis différents. On doit avoir le droit de transformer ce poisson et de le vendre hors de l'île et trouver nos propres marchés. C'est la solution , plaide Wade Bolt.

Le pêcheur Wade Bolt Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Pour être exportée hors de l'île, la morue doit passer par une usine. Ces règles doivent être assouplies et revenir à ce qu'elles étaient dans le passé. Laissez-nous ouvrir une petite usine ici, transformer notre poisson en coopérative, trouver nos marchés hors de cette province et exporter nous-mêmes , explique-t-il.

Il dit être incapable d'obtenir un permis de transformation. Le gouvernement doit augmenter le nombre de permis, soutient-il.

Cassidy Norris montre toute la morue dans le frigidaire du restaurant King Cod Fish and Chips, à Mount Pearl. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Rencontré vendredi à Prosser's Rock entre deux voyages en mer, Wade Bolt, qui est aussi le copropriétaire du restaurant King Cod Fish and Chips, à Mount Pearl, avait ce conseil pour les pêcheurs : Je les encourage à commencer à regarder pour d'autres marchés. Ne perdez pas de temps avec les usines de poisson. Tournez-vous vers les restaurants locaux. Il y a assez de touristes pour en profiter maintenant .

En ville, les consommateurs et les touristes semblent apprécier avoir un produit frais et local. Cassidy Norris, qui travaille au restaurant King Cod, avait un frigidaire plein de morue, vendredi.

Elle a dit être certaine de servir toute cette nourriture dans la journée.

D'après le reportage de Kyle Mooney