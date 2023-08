1000 km à vélo pour sensibiliser sur la santé mentale

Un sergent originaire du Manitoba, Robert Nederlof, effectue actuellement un parcours de 1000 kilomètres à vélo à travers les Prairies canadiennes en direction du Bouclier canadien en Ontario, afin de créer une prise de conscience sur la question de la santé mentale.

Robert Nederlof explique que cette initiative a pour but de recueillir des fonds au profit de la fondation Wounded Warriors Canada, un organisme à but non lucratif qui fournit des services en matière de santé mentale.

Ces services sont accessibles à l'échelle nationale aux membres des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants, aux premiers intervenants, ainsi qu'à leurs familles.

Je m'efforce de sensibiliser et de soutenir l’organisme Wounded Warriors Canada, car il aide non seulement les militaires, mais aussi les premiers intervenants , déclare M. Nederlof qui est mécanicien au sein des Forces armées canadiennes.

Jusqu'à présent, Robert Nederlof a amassé une somme d'environ 4000 $.

Robert Nederlof mène cette initiative pour la troisième année consécutive. Il est accompagné par son épouse durant tout le parcours.

En tant que militaire, j'ai vu beaucoup de gens souffrir du syndrome de stress post-traumatique , se remémore M. Nederlof. J'en ai moi-même souffert. [...] Ils ne savent pas vers qui se tourner ou ils ne peuvent se tourner vers personne lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un .

Le sergent manitobain a l'intention de verser les fonds collectés au programme de chiens d'assistance de la fondation Wounded Warriors Canada. Ce programme est destiné aux personnes victimes de stress post-traumatique.

Les chiens de soutien pour les personnes souffrant de stress post-traumatique sont simplement quelque chose qu'ils peuvent avoir autour d'eux tout le temps, pour les surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en quelque sorte , explique-t-il.

Robert Nederlof a quitté Saskatoon vendredi matin en direction de Regina pour soutenir la cause qu'il défend. Son périple prendra fin le samedi 19 août, à Kenora, en Ontario.

D’ailleurs, le coordinateur de service de santé mentale au sein de Wounded Warriors Canada, Boychyn Steven, explique que la fondation soutient financièrement des organismes pour les aider à former des chiens de service.

Selon lui, les partenaires doivent accepter de faire former leurs chiens dans le cadre d'un programme de formation en Colombie-Britannique.

Au Canada nous n'avons pas un standard de formation pour les chiens de service , indique M. Steven.

