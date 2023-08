Accompagner un bon livre avec un verre de vin est un incontournable pendant l’été. Pourquoi ne pas profiter de la journée « J'achète un livre québécois », le 12 août, pour découvrir un alcool du Québec ? Voici quatre bons choix pour le week-end.

Ouvrir en mode plein écran Domaine ValBrome Chardonnay 2022 | Code SAQ : 15231961 | 21,55$ Photo : SAQ

Chardonnay d’ici

Les variétés plus résistantes au froid, les hybrides, composent la majorité des vignobles du Québec. Le chardonnay est toutefois en croissance. Cette variété originaire de la Bourgogne en France produit de beaux vins dans le climat frais du Québec comme le prouve ce blanc du Domaine ValBrome. Situé tout près de Bromont, ce vignoble possède aussi un grand verger. L’entreprise s’est d’abord faite connaître pour ses cidres et elle mise maintenant sur la qualité de ses vins. Son chardonnay 2022 s’ouvre sur des notes délicates de poires et de fleurs. En bouche, ses notes subtiles d’épices se mêlent à la bouche fruitée.

Ouvrir en mode plein écran Château de Cartes Vin de Soif 2021 | Code SAQ : 14788636 | 19,95$ Photo : SAQ

Vin de soif

Cette cuvée du vignoble Château de Cartes à Dunham porte bien son nom. Cet assemblage de Frontenac et de Somerset est léger et juteux. Sa robe de couleur cerise pâle annonce que le vin sera peu corsé. Ça se confirme en bouche avec des tannins subtils et une attaque juteuse. La finale épicée provient entre autres du Somerset. Ce raisin normalement utilisé en cuisine offre des parfums tout aussi déroutants que délicieux. Avec des grillades, rien de tel pour savourer l’été.

Ouvrir en mode plein écran Vignoble côte des limousins Limousin 2020 | Code SAQ : 14590371 | 23,55$ Photo : SAQ

Tout rouge

Ancien député à l’Assemblée nationale, puis éleveur de bovins du Limousin, Bernard Brodeur s’est converti à la viticulture en 2001. Avec son épouse Chantal Gareau, le couple cultive la vigne près du réservoir Choinière du Parc national de la Yamaska. Et ils ont de grandes ambitions : ils souhaitent cultiver jusqu’à 18 hectares de vignes et se démarquer avec leurs vins nature. Ce rouge est une bonne introduction. L’assemblage de Sabrevois et de Frontenac a été élevé un peu plus d’un an en fût de chêne américain. Ses parfums de fruits noirs se mêlent à ceux d’épices douces. Moyennement corsé, il séduit à tout coup.

Ouvrir en mode plein écran Artémis | Code SAQ 15138432 | 49,25$ Photo : SAQ

Soleil dans le verre

Le rhum arrangé est une spécialité des Antilles et de plusieurs îles françaises. C’est aussi le cas sur l’île de la Réunion où la Québécoise Marie-Josée Fortin a vécu pendant plusieurs années. Désormais établie à Beauport, elle a voulu rendre hommage à son pays d’accueil et à son pays natal en réunissant des aromates des deux endroits dans un rhum arrangé.

C’est ainsi qu’est né Artémis. Il s’ouvre sur des parfums de citronnelle, de verveine et de romarin provenant de l’île de la Réunion. La finale soyeuse est un ajout de miel du Québec. On perçoit également les arômes puissants de la vanille de Madagascar. C’est la boisson idéale pour oublier le mauvais temps !