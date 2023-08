Un député de la C.-B. demande la création d’une force nationale de lutte contre les feux

Un député fédéral de la Colombie-Britannique aimerait que le Canada crée une force nationale de lutte contre les feux de forêt afin d'aider les provinces et territoires et réduire la dépendance du Canada à l'égard des pompiers internationaux.

Selon Richard Cannings, député néodémocrate de la circonscription Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest, l'existence d'une telle force pourrait alléger la charge des services régionaux grâce à des délais d'intervention plus efficaces.

Une force qui pourrait être déployée partout au pays selon les besoins et idéalement avant qu’un feu ne se déclare, explique-t-il.

Des provinces comme la Nouvelle-Écosse n’ont pas de feux très souvent, mais soudainement, ils en ont deux énormes. Ça serait très avantageux que le Canada ait 400 ou 500 employés bien formés.

Réduire l’aide internationale

Cela diminuerait aussi la nécessité de faire appel à des équipes de pompiers de l'étranger selon le député.

D'après Richard Cannings, il y a présentement plus de 1000 pompiers venus d’aussi loin que de l’Afrique du Sud ou de la Nouvelle-Zélande qui combattent les feux de forêt en Colombie-Britannique.

Des membres des Forces armées canadiennes ont aussi été mobilisés en renfort dans la province cette saison encore.

Le député Cannings espère que cette unité spéciale verra le jour pour faire face aux étés de plus en plus chauds et secs au pays.

Il souligne que l'idée d’une force nationale a été lancée par des experts en feux de forêt qui voudraient reproduire des modèles utilisés dans d'autres pays, par exemple l'Australie.

Ouvrir en mode plein écran Un bombardier d'eau survole le feu d'Eagle Bluff près d'Osoyoos en Colombie-Britannique. Photo : Reuters / Jesse Winter

En attendant, Ottawa a annoncé vendredi l'octroi de fonds à l’Association internationale des pompiers ( AIP ) dans le cadre d'une première phase du fonds de formation pour combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement.

Le financement soutiendra notamment un projet pilote de l’ AIP qui permettra de former 25 instructeurs grâce au programme de formation du Cadre des instructeurs, à Kamloops, en Colombie-Britannique. En outre, l’ AIP donnera quinze cours à cinq endroits différents dans l’Ouest canadien, pour former jusqu’à 325 pompiers de bâtiments sur les feux en milieu périurbain.

Avec des informations de Arrthy Thayaparan.