Accusé de voies de fait et de menaces, le receveur de passe du Rouge et Or football, Kevin Mital, était sur le terrain au camp d’entraînement vendredi matin. L'entraîneur-chef, Glen Constantin, assure qu’il sera sanctionné, mais pas avant la date de sa comparution le 7 septembre.

Kevin Mital pourra donc jouer d’ici là. Quand on sait tous les faits, il y a des choses qui vont peut-être changer, on ne veut pas vraiment le punir avant la décision judiciaire , indique Glen Constantin.

Le joueur étoile de l’équipe de l’Université Laval fait face à des accusations de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions et de menaces envers un autre athlète. Il doit plaider coupable à une infraction moindre lors de sa comparution en septembre à la Cour municipale de Québec.

C’est une distraction puis ce n’est pas l’image qu’on veut projeter de notre équipe. Tout le monde fait des erreurs, mais ce n’est pas l’ouverture de camp qu’on aurait souhaité , reconnait l'entraîneur-chef.

Glen Constantin est l'entraineur-chef de l'équipe depuis 2001.

La direction de l’Université Laval, le programme Rouge et Or ainsi que le conseil d'administration du Club de football Rouge et Or ont réagi jeudi en fin d'après-midi, en évoquant prendre connaissance des informations disponibles afin de prendre une décision éclairée pour la suite, notamment en regard du code d’éthique des étudiants-athlètes du Rouge et Or .

L'organisation ne souhaite toutefois pas partager le code d’éthique en question prétextant qu’il s’agit d’un document privé.

Le Réseau des sports étudiants du Québec (RSEQ) et son analogue canadien pour les sports universitaires, U Sports, publient quant à eux leur code d’éthique sur leur site internet.

Les yeux toujours rivés sur la coupe

L’équipe de football du Rouge et Or avait tout raflé la saison passée, remportant le titre de champion canadien et vainqueur de la coupe Vanier.

Glen Constantin en est à son 27e camp d'entraînement. Il assure que l'équipe a le potentiel de répéter l'exploit cette année. Il faut apprendre à rester humble. Gagner c’est une chose, mais recommencer ça en est une autre , affirme-t-il.

Le premier match du Rouge et Or aura lieu le 25 août, où l’équipe affrontera le Vert et Or à Sherbrooke.

