Des citoyens d’East Angus se plaignent du bruit des camions sur la route 214

Assis sur son balcon, Gérald St-Laurent voit passer des camions sur la route 214. « Ça fait assez longtemps que ça dure. Les mille camions par jour qui font du bruit jour et nuit. On commence à être écœuré. Ça fait longtemps qu'on se plaint et ça ne bouge pas. »

Lui et d'autres citoyens d'East Angus se plaignent du bruit des camions sur cette route. Ces derniers ont fait une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi qu'à la municipalité, mais leurs démarches sont vaines jusqu'à maintenant.

La porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la région de l'Estrie, Isabelle Dorais, mentionne que le secteur visé compte moins de dix unités d’habitation. Voilà l'une des raisons pourquoi le ministère rejette les demandes de la municipalité d'East Angus et de ses citoyens concernés.

On les comprend ces citoyens-là. On a fait beaucoup de démarches, mais parfois, il y a des choses qui sont impossibles à résoudre.

Un autre résident, Alain Chamberland, considère la situation comme n’étant pas vivable . Tout ce qu'on entend, c'est du bruit. Quand vous vous faites réveiller à trois 3 h du matin, ce n’est pas drôle.

Selon les citoyens concernés, le ministère devrait reconfigurer la rue Angus jusqu'à la route 214. Cela réduirait le bruit des camions. Le parking leur appartient ici. Ils pourraient passer là, en ligne droite, pour le pont, raconte Gérald St-Laurent. Il y aurait la possibilité de faire une courbe ici, une belle courbe avec un dévers, mais ils ne nous suggèrent rien.

Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, éloigner légèrement les camions ne diminuerait pas le nombre de décibels de manière significative.

On parle de deux à six décibels, cependant, pour que ce soit perceptible pour l'être humain, on parle qu'il doit y avoir une réduction d'au moins sept décibels. Donc, de toute évidence, ça ne rencontre pas les modalités pour pouvoir procéder à des réaménagements de la sorte.

Pour Gérald St-Laurent, vendre sa propriété n'est pas une option. Vendre? Quand il passe un camion, on ne s'entend même pas parler. Qui va acheter la maison? Mon voisin aussi, quand il a acheté, il ne savait pas qu'il y avait du bruit de même , mentionne ce dernier.

À moins de nouvelles pressions et de nouvelles idées, il semble que la situation n'est pas près de changer. Je n'en connais pas beaucoup qui sont capables de déplacer une route provinciale et d'arrêter des camions de passer avec cette circulation là, c'est impossible , explique la mairesse d’East Angus.

D'après le reportage de Jean Arel