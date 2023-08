La Maison des traditions de Corinne

Les plus belles rencontres surviennent assurément quand le temps prend son temps. C’est exactement lors d’une de ces journées, à la fin des vacances, que j’ai rencontré Corinne dans une vieille maison orange vif de 157 ans, enrubannée d’une grosse boucle, le long de la route 351 à St-Mathieu du Parc: La Maison des traditions.

Corinne a 15 ans! Elle travaille, cet été, avec Martine et Marie-Hélène (63 ans), Mado (80 ans) et Pierrette (77 ans)… ses vieux humains, comme elle les appelle! Heureusement qu’il y a Béatrice, 21 ans, pour faire baisser la moyenne d’âge, précise Martine. Si vous vous posez la question, oui, c’est Corinne elle-même qui a demandé à travailler ici, avec ces femmes d’âge mûr.

« Je me suis toujours dit que les personnes âgées avaient tout vécu dans leur vie. Et ça, ça me confirme, genre, que c’est vrai. C’est insane les personnes âgées, genre. Moi je les aime trop », confie-t-elle, en ne cachant pas que les nombreux échanges qu’elle a eu avec elles au fil des semaines lui ont permis de faire la paix avec ses défis personnels.

Sans jugement, ces femmes d’expérience acceptent de lui faire une grande place dans la Maison des traditions, malgré son jeune âge. Les membres du Groupe Voix de Femmes lui enseignent donc l’art de récupérer toutes les matières pour la transformer en nouvelle création.

Elles lui transmettent sans réserve leurs techniques de macramé pour faire des supports de plantes, leurs trucs de finition de couture pour mettre la touche finale aux tenues des poupées uniques de la Collection des Filles du Roy… et peut-être auront-elles même le temps de lui transmettre l’art de la ceinture fléchée.

Ouvrir en mode plein écran Corinne a participé à la finition des tenues des poupées de la collection Filles du Roy. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Julien

Corinne retournera bientôt à l’école en ville, mais elle a un projet en tête : faire des ateliers d’art-thérapie avec les aînés en résidence. Je suis passée par une période difficile, pis l’art m’a beaucoup aidée à m’en sortir. L’art c’est comme un peu un remède à tout. Moi, je l’appelle comme ça l’art parce que c’est une genre de façon de t’exprimer, de laisser aller ta tête , conclut-elle.

Celle qui a notamment eu à trier mille et un boutons dans cette immense caverne d’Ali Baba durant l’été, en a aussi profité pour remettre de l’ordre dans ses idées et retrouver ses couleurs les plus vives.

D’ailleurs, si vous voyez des créations de macramé vert lime et mauve flamboyant, en passant à l’atelier prochainement, dites-vous que ce sont probablement des créations de Corinne, puisqu’elles sont devenues ses couleurs préférées !

Ouvrir en mode plein écran Corinne a trié une multitude de boutons cet été. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Julien

Cet été, Corinne a retrouvé ses racines dans nos traditions artisanales collectives. Elle repart chez elle, le cœur apaisé et les mains habiles de nouveaux talents qu’elle saura à son tour transmettre le moment venu.