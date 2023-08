Des plumes québécoises à lire, selon Ariane Moffatt, Katherine Levac et Mariana Mazza

Nous avons demandé à quelques personnalités québécoises de nous partager leurs coups de cœur littéraires à l’occasion de la journée « Le 12 août, j’achète un livre québécois ». Des bandes dessinées aux thrillers, voici quelques recommandations à garder en tête lors de votre prochain passage en librairie.

Hotline de Dimitri Nasrallah (La Peuplade)

Une suggestion de l’autrice-compositrice-interprète Ariane Moffatt

Dimitri Nasrallah nous invite dans l’intimité d’une mère et de son fils qui immigrent au Canada après avoir fui le Liban. Ça se passe dans les années 80, et ça raconte tous les sacrifices de la mère pour protéger et essayer d’assurer le confort de son enfant. L'ouvrage est teinté d'humour, d'espoir et d'amour. Je le recommande vivement, sa lecture est fluide et captivante.

Ouvrir en mode plein écran Ariane Moffatt nous suggère un livre de l'auteur canado-libanais Dimitri Nasrallah, qui vit à maintenant Montréal après une enfance passée au Liban pendant la guerre civile. Photo : Courtoise d'Ariane Moffatt

Symptômes de Catherine Ocelot (Pow Pow)

Une suggestion de la journaliste, chroniqueuse et autrice Judith Lussier

Je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées et chaque fois que je le fais, je me dis que je devrais en lire plus. C'est un art qui permet d'exprimer tellement de choses! Catherine explore avec humour et sensibilité la maladie, la solitude et la guérison dans ce petit bijou d'œuvre d'art.

Ouvrir en mode plein écran Judith Lussier nous suggère une bande dessinée, la quatrième de l'autrice québécoise Catherine Ocelot où elle s'interroge sur ce qui rend malade et ce qui guérit. Photo : Courtoisie Judith Lussier

Mille secrets mille dangers de Alain Farah (Le Quartanier)

Une suggestion de l’humoriste Katherine Levac

« J’ai adoré Mille secrets mille dangers en raison de son rythme enlevant et du mélange de folie et de vulnérabilité de l’auteur. Courageux et si bien écrit; drôle et émouvant à la fois. »

Ouvrir en mode plein écran Katherine Levac recommande le dernier roman d'Alain Farah, qui est en cours d’adaptation pour le cinéma par le réalisateur Philippe Falardeau. Photo : Courtoisie de Katherine Levac / Alexis Goncalves

La Montagne secrète de Gabrielle Roy (Boréal)

Une suggestion de Huge Latulippe, cinéaste et nouveau directeur du Festival de cinéma de la ville de Québec

Un des livres les moins connus de cette écrivaine gigantesque. Inspiré de la vie de son ami le peintre suisse René Richard, entre quête mystique et amour infini du territoire du Québec. Je rêve d’en faire un film documentaire. Avec Marc Seguin, idéalement.

Ouvrir en mode plein écran Le cinéaste Hugo Latulippe suggère un des livres moins connus de l'œuvre de l'écrivaine franco-manitobaine Gabrielle Roy. Photo : Courtoisie de Hugo Latulippe / Jérémie Battaglia

Les suicidés d'Eau-Claire d’Éric Mathieu (La Mèche)

Une suggestion de l’humoriste Mariana Mazza

« Parce que c'est bien écrit et intrigant. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter de lire dès qu’on commence. »

NDLR : Éric Mathieu est un auteur franco-ontarien, mais La Mèche est une maison d’édition québécoise.

Ouvrir en mode plein écran Le roman suggéré par Mariana Mazza suit l'histoire du notaire Alain Walter, dont la cousine lui annonce par courrier recommandé son suicide ainsi que ceux de son mari Jean-Renaud et de leur fille Sybille. Photo : Facebook Mariana Mazza

Confession d’une femme normale d’Eloïse Marseille (Pow Pow)

Une suggestion de la journaliste et animatrice Sophie Fouron

Première bande dessinée d’une jeune autrice bourrée de talent qui aborde avec humour et franchise sa découverte de la sexualité. À laisser traîner dans la maison pour dégourdir et décomplexer toute la maisonnée.

Ouvrir en mode plein écran Sophie Fouron a eu un véritable coup de coeur pour la première bande dessinée de la jeune Éloïse Marseille, un plaidoyer pour une sexualité décomplexée et sans tabous. Photo : Courtoisie de Sophie Fouron / Alma Kismic

Paul à la maison de Michel Rabagliati (La Pastèque)

Une suggestion de l’humoriste Julien Bernatchez

D'Hergé, il reprend la ligne claire des Bijoux de la Castafiore, le retour à la maison. Les codes sont classiques, l'enjeu, contemporain. L'aventure n'est plus extérieure, le nid de la pie ronfle près du cœur, c'est le silence de la dépression.

Vieillissant à nos côtés dans sa version la plus frêle, on se repose sur la photocopie de l'auteur, typographie d'un mal-être mis en relief. Un ami d'encre qui, parfois, remplace les chiffres et les lettres de ces lignes téléphoniques anonymes. Faut l'vivre, le temps de se relever. Mieux vaut avec Paul. Ah, pis c'est vraiment drôle.