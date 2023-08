Il y a 20 ans, 50 millions de personnes se sont retrouvées sans courant lors de la plus grande panne d'électricité de l'histoire de l'Amérique du Nord.

Les millions de personnes vivant à Toronto et davantage encore dans le reste de la province étaient soudainement privés de courant. Les appareils ménagers avaient cessé de fonctionner, le métro n’était plus en mesure de transporter les voyageurs à bon port. Même les feux de signalisation ne coopéraient plus.

C’est dans l’État américain de l’Ohio que cette panne majeure d’électricité s’est déclenchée.

À 15 h 06, le 14 août 2003, deux énormes charges de 500 et de 300 mégawatts entrent en collision sur la boucle de transport du distributeur électrique First Energy. Son système est saturé et explose près de la ville de Cleveland. Une défaillance en cascade s’ensuit. Les installations électriques de huit États américains et de l’Ontario se retrouvent paralysées.

Dans la population, c’est l’incompréhension mêlée à la peur. Toutefois, ce qui aurait pu aboutir à un chaos généralisé a davantage été une preuve de solidarité face à l’adversité.

Je me souviens avoir eu un moment d’inquiétude en me disant : et si c’était un attentat ? , se remémore Catherine Durot, une résidente de Toronto.

Les gens avaient leur téléphone à la main. Ils disaient : "on n’arrive pas à joindre Toronto, on ne sait pas ce qui se passe".

Sylvie Guay était bien placée pour voir cette inquiétude se développer. Elle travaillait à ce moment-là pour le service de police de Toronto.

J’étais proche du quartier général donc je me suis dit que je vais voir si je peux donner un coup de main. Les téléphones sonnaient, ça n’arrêtait pas , se souvient-elle.

On a illuminé tous les bureaux où il y avait des téléphones avec de petites chandelles.

Serge Paul se rappelle qu’il n’a pas pu utiliser le métro ce jour-là.

On voyait des gens dans la rue qui faisaient le trafic pour faire en sorte que les voitures avancent et qu’il n’y ait pas d’accident , se rappelle le Torontois.

Ouvrir en mode plein écran Un citoyen s'improvise contrôleur de la circulation lors de la panne d'électricité à Toronto le 14 août 2003. Photo : Radio-Canada

C’était très impressionnant de voir ces milliers de personnes qui ont marché sur la rue Yonge pour rentrer chez eux.

On était tous dans le même bain donc il y avait une belle entraide , ajoute-t-il.

Cette solidarité des moments difficiles, Catherine Durot l’a aussi vécue avec une forme de poésie dans un moment suspendu.

On a rencontré les voisins qui étaient tous dehors à profiter des étoiles. Tout à coup, on voyait la voie lactée, ce qu’on ne voyait jamais en temps normal , raconte-t-elle.

On se rendait compte qu’on avait vécu quelque chose qui n’était pas confortable, mais on était ensemble et on se sentait en sécurité. On se parlait entre gens qui ne se connaissaient pas, pour la première fois.

