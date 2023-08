Une coupe à blanc dans la région de Kananaskis préoccupe des groupes environnementaux

Des écologistes sonnent l'alarme face à des craintes partagées concernant une coupe à blanc qui débutera cet automne dans la région de Kananaskis, dans le sud-ouest de l'Alberta.

L'exploitation de la parcelle de forêt de 1100 hectares en bordure de la rivière Highwood, près de la frontière de la Colombie-Britannique, se fera sur deux ans.

Ouvrir en mode plein écran La parcelle de forêt de 1100 hectares visée par la coupe à bois est située en bordure de la rivière Highwood, près de la frontière de la Colombie-Britannique. Photo : Site internet de Take a stand

Des groupes de défense de l'environnement préoccupés par le projet ont lancé une campagne qui appelle les citoyens à écrire au gouvernement provincial pour l'inviter à reconsidérer sa décision.

En plus de critiquer l'impact que la récolte pourrait avoir sur la faune et la flore, ces groupes dénoncent la réduction potentielle de loisirs en plein air pour les visiteurs qui fréquentent la zone concernée.

Nous devons nous pencher sur le système forestier en général et sur la façon dont nous protégeons ces endroits qui sont les plus importants pour l'environnement et pour le public , affirme Katie Morrison, directrice générale de la Société pour la nature et les parcs du Canada du sud de l'Alberta.

Elle estime que la consultation n'a pas été suffisante et qualifie la situation d'ironique , car les personnes qui fréquentent la région à des fins récréatives paient des frais annuels de 90 $ à cette fin.

L'entreprise d'exploitation forestière réagit

La forêt a été identifiée comme zone de récolte dans le cadre du plan de gestion forestière de la province, dont la dernière mise à jour remonte à 2021.

Ed Kulcsar, vice-président des forêts de Spray Lake Sawmills, l'entreprise de Cochrane chargée de la coupe à blanc, affirme que les consultations publiques effectuées jusqu'à présent ont suscité peu de réactions négatives et que la zone a été déterminée appropriée à la récolte de bois.

Ouvrir en mode plein écran Selon l'entreprise de Cochrane chargée de la coupe à blanc, l'entièreté de la zone sera reboisée. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Un faible pourcentage de la récolte doit avoir lieu cette année, car il faut d'abord construire des chemins forestiers avant de couper la majorité des arbres l'année prochaine.

Des travaux de restauration font également partie du plan, remarque Ed Kulcsar.

Une fois la récolte terminée, nous remettons en état 100 % des routes que nous avons construites , explique-t-il. Dans les deux ans qui suivent la récolte, nous devons également achever toutes nos opérations de reboisement, de sorte que 100 % de la zone soit reboisée.

Selon lui, d'autres zones de la région de Highwood ont été reboisées dans le passé. Il affirme qu'il existe des preuves que la même zone visée par la coupe à blanc a été déboisée il y a une centaine d'années.

Ed Kulcsar ne croit pas que cette coupe aura un impact significatif sur les activités récréatives.

Le plan de gestion forestière de l'Alberta fait état de l'exploitation du bois sur une période de 200 ans. Il a sélectionné la zone de Highwood en fonction de facteurs tels que l'impact sur la faune et la flore, et sur l'eau, ainsi que l'âge de la forêt elle-même.

Avec les informations de Lounan Charpentier