Feux de forêt : Après les évacués de Mayo, Whitehorse accueille les évacués d’Old Crow

Les évacués d’Old Crow, qui ont dû rapidement quitter leur village mercredi en raison des feux de forêt, sont arrivés à Whitehorse, quelques jours seulement après les évacués de Mayo.

La communauté s’est mobilisée pour leur venir en aide.

La priorité était d’avoir les citoyens hors de la communauté , souligne la cheffe du gouvernement Vuntut Gwitchin, Pauline Frost. Elle explique que chaque personne pouvait uniquement apporter un sac d’un peu plus de six kilos, afin de maximiser l’espace dans les avions.

Une partie des évacués a d’abord dû se rendre à Inuvik, où ils ont passé la nuit avant de se diriger vers Whitehorse. La conseillère Crystal Linklater était sur place pour s’assurer que tout se passe bien et pour répondre aux questions de la population.

Le village d'Old Crow a été évacué le 9 août en raison de la forte présence de fumée.

J’ai l’impression qu’on a fait du bon travail, tout le monde est resté calme et tout le monde a offert son aide là où c’était nécessaire et ça s’est bien passé , dit-elle.

Un groupe d’une cinquantaine de personnes, dont le personnel d’urgence, est resté à Old Crow pour aider à protéger les structures et pour nourrir tous les animaux qui n’ont pas pu être évacués, comme des chiens pour les attelages d'hiver.

Je n’ai pas l’intention de quitter la communauté, je vais y rester aussi longtemps que nécessaire.

De son côté, l’agente d’information sur les feux de forêt pour le gouvernement du Yukon, Haley Ritchie, signale que les vents prévus pour la région risquent de poser problème.

Ce n’est pas un seul incendie qui avance vers la communauté. Il y a plusieurs feux dans la région et les conditions météorologiques pourraient amener plus de fumée encore tout en ayant le potentiel de transporter des tisons vers Old Crow , explique-t-elle.

Les évacués accueillis à Whitehorse

À Whitehorse, la Première Nation Kwanlin Dün a ouvert les portes de la salle communautaire Nàkwät'à Kų̀ Potlatch House afin d’y accueillir les évacués. Une trentaine de personnes peuvent y dormir et des plats traditionnels y sont servis. Des jeux seront également organisés afin d’occuper les enfants.

Les évacués d’Old Crow et de Mayo sont aussi invités à se rendre au Centre des Jeux du Canada afin de s’enregistrer auprès des services d’urgence. Ils peuvent également le faire au 867-332-4597.

Lorsque nous sommes connectés ensemble, nous parvenons à faire beaucoup de travail et il y a beaucoup à apprendre de cela , illustre le chef de la Première Nation Kwanlin Dün, Sean Smith qui se réjouit de la collaboration entre les différentes communautés et instances.

Jeffrey Mackie-Deernsted est le prêtre anglican d’Old Crow, de Mayo et de Dawson. Avec l’évacuation de deux de ses communautés, il compte rendre visite aux évacués à Whitehorse afin d’apporter un peu de réconfort.

Maintenant c’est important d’aider comme je peux et pour les personnes de savoir que je suis ici, comme les autres Yukonais, pour aider la communauté. Tout le monde pense au village , dit-il.

La situation s’améliore à Mayo

À Mayo, ville évacuée depuis dimanche en raison de la proximité du feu du ruisseau Talbot, le maire, Trevor Ellis, indique que le moral des gens se porte mieux, après quelques jours difficiles.

Avec le changement de température, c’est beaucoup moins tendu ici. Nous avons eu des moments épeurants, lundi, qui ont causé beaucoup d’inquiétude, mais la fumée s’est un peu dissipée avec le changement de direction du vent , raconte-t-il.

Autant les résidents de Mayo que les résidents d’Old Crow sont fortement encouragés par les autorités à s’enregistrer auprès des services d’urgence si ce n’est pas déjà fait.

Avec des informations de Jackie Hong et Desmond Loreen.