Défécation dans la piscine Alcide-Reid de Jonquière : une plainte déposée à la police

Une plainte a été déposée au Service de police de Saguenay (SPS) après que des individus aient commis du vandalisme en déféquant dans la piscine Alcide-Reid de Jonquière et sur ses miradors, dans la nuit de mercredi à jeudi.

C’est ce qu’a confirmé vendredi le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

On ne va pas dire que les gens qui ont fait ça méritent de passer 15 ans en prison, mais en même temps, ça serait le fun qu'ils puissent répondre de leurs actes et qu’ils aient au minimum une amende. [...] C'est un méfait, c'est du vandalisme, c'est normal. On ne peut pas tolérer que les équipements de la ville soient vandalisés de cette façon , a-t-il fait valoir.

À la suite de ce méfait, la piscine avait dû être fermée toute la journée de jeudi et un processus sanitaire a été enclenché afin de rétablir la qualité de l’eau et éliminer les coliformes fécaux. Le bassin a pu rouvrir vendredi.

Images de surveillance

Le conseiller municipal du secteur, Michel Thiffault, s’est dit déçu après avoir pris connaissance de ce méfait. Il a ajouté avoir obtenu des images de caméra de surveillance montrant deux jeunes adolescents commettre du vandalisme dans le jardin communautaire, situé tout près de la piscine Alcide-Reid.

Selon lui, les heures concordent avec le méfait commis à la piscine.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Michel Thiffault. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Sur la vidéo, ce ne sont pas des adultes de 50 ans, de 40 ans ou de 25 ans, c'est des mineurs d'à peu près 12, 13 ans. Qu’est-ce que des jeunes de 12 ans font dans un parc de la ville à 2 h du matin, alors qu'on devrait être dans le lit normalement ? , s’est-il questionné en entrevue à Place publique.

Michel Thiffault estime que des solutions, telles que l’ajout de caméras de surveillance, doivent être envisagées pour freiner le vandalisme.