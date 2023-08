Suggestion de livres québécois pour souligner le 12 août

Initiative qui a vu le jour en 2014, la journée Le 12 août, j’achète un livre québécois est maintenant un incontournable dans le paysage littéraire de la province. Pour l’occasion, notre équipe culturelle vous propose quatres ouvrages qui méritent de se tailler une place dans votre bibliothèque.

La suggestion de Valérie Lessard : Les manquants de Marie-Ève Lacasse

«Les manquants» de Marie-Ève Lacasse

Fascinant polar à saveur féministe et écologiste, et un brin dystopique, Les manquants tourne autour de Thomas, dont la conjointe Claire rapporte la disparition deux ans après les faits. Tour à tour, ses amies Joan et Hélène vont elles aussi devoir expliquer ce qu’elles savent.

En alternant habilement les voix des trois femmes, Marie-Ève Lacasse s’adresse au policier qu’on devine en train de prendre des notes, interpellant ainsi par la bande la personne en train de lire… et de juger les personnages.

Il est aussi question de viticulture, de pénuries alimentaires, de pandémie, de contrôles policiers renforcés, de tiraillements identitaires dans Les manquants.

Résultat? La Gatinoise d’origine, aujourd’hui naturalisée française, signe sans l’ombre d’un doute son roman le plus abouti, doublé d’un regard critique incisif sur son pays d’adoption.

Les manquants de Marie-Ève Lacasse, publié aux éditions du Seuil

La suggestion de Kevin Sweet : Proies d’Andrée A. Michaud

«Proies» d'Andrée A.Michaud

Proies est d’une efficacité terrifiante. Avec chaque phrase, chaque paragraphe et chaque page, on s’enfonce dans cette forêt qu’Andrée A. Michaud décrit de manière poétique. Une forêt qui sera le théâtre d’horreurs inimaginables… mais tout à fait plausibles.

Dans ce roman, trois adolescents décident d'aller camper, sans se douter que la forêt deviendra le terrain de jeu de quelqu'un qui non seulement les observe, mais les traque.

Soyez avertis, votre respiration risque de s’arrêter par moments en cours de lecture. Si vous avez vu Blair Witch Project, Deliverance ou encore le film québécois Jusqu’au déclin, ce décor vous sera familier mais pas moins oppressant ou plus rassurant pour autant. Le potentiel pour adapter ce thriller au grand écran est immense.

Proies, d’Andrée A. Michaud, publié aux éditions Québec-Amérique

La suggestion de Marika Bellavance : Copilotes de Sophie Laurin

«Copilotes» de Sophie Laurin

Fraîchement arrivé dans les librairies, Copilotes de Sophie Laurin est le troisième volet des aventures de Sara et Marjorie. Après En route vers nowhere et Fausses routes, les deux meilleures amies s’envolent vers Barcelone pour célébrer la fin de leurs études universitaires. Ensemble, elles profitent de deux semaines de liberté, avant d’entrer officiellement dans la vie adulte.

Cybercafés, colliers d’amitié, clubs vidéo et CD gravés, l’histoire campée en 2008 ravive des souvenirs chez les plus nostalgiques. D’un chapitre à l’autre, l’auteure (qui, par ailleurs, est née à Gatineau) alterne les voix de Sara et Marjorie. Comme les deux romans précédents de la série, Copilotes est une histoire d’amitié, qui fait du bien… parfaite pour terminer l’été en beauté.

Copilotes de Sophie Laurin, publié aux éditions Hurtubises

La suggestion d’Aïda Semlali : Jean Leloup : des grands instants de lucidité d’Olivier Boisvert-Magnen

«Jean Leloup : des grands instants de lucidité» d'Olivier Boisvert-Magnen

Que connaît-on de Jean Leloup? Ses chansons, quelques frasques, son apport à la musique québécoise, son passé en Algérie. Pour percer le mystère, il fallait un livre qui revisite le personnage et sa carrière. Avec une approche journalistique, Olivier Boisvert-Magnen signe le livre Jean Leloup : des grands instants de lucidité, un ouvrage qui donne la parole à une soixantaine d’artistes qui ont côtoyé ou aimé le musicien, comme Hubert Lenoir, qui en signe la préface.

Au fil des pages, ce dernier est raconté à travers une revue chronologique de ses albums. Son talent, son originalité, ses aspérités, son impact sur la scène musicale québécoise, son rapport à la scène et au public dessinent un portrait servi par une mise en page façon article de magazine (long de 300 pages!). Les archives photographiques nous plongent, elles aussi, dans une certaine époque. Une époque où la musique obéissait peut-être plus au cœur qu’aux clics.

Jean Leloup : des grands instants de lucidité, d’Olivier Boisvert-Magnen, aux éditions Les Malins