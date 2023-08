Kedgwick gardera bien vivante la mémoire de son ancien maire Jean-Paul Savoie, mort en mai à 76 ans des suites d’un cancer. Et c’est en pleines célébrations du 15 août qu’on rendra hommage à ce fier acadien.

Tout de suite après la Tintamarre, on dévoilera une plaque qui indiquera que les deux lacs situés au cœur de Kedgwick porteront dorénavant le nom de Lacs Jean-Paul Savoie.

Jean-Paul s’est beaucoup impliqué dans notre communauté. Beaucoup de projets. Cela a eu beaucoup de répercussions dans notre communauté.

Ouvrir en mode plein écran Éric Gagnon est maire de la Communauté rurale de Kedgwick, N.-B. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le maire actuel indique que ce n’est pas un hasard si cette marque de reconnaissance coïncide avec la Fête nationale de l’Acadie.

Éric Gagnon se souvient d’avoir vu Jean-Paul Savoie à la tête d’un tintamarre présenté alors qu’il était maire et tenant fièrement le drapeau de la municipalité.

C’est quelqu’un qui s’est toujours levé pour la cause acadienne. On ne voulait pas oublier ça.

Ouvrir en mode plein écran La mémoire de Jean-Paul Savoie sera soulignée à Kedgwick Photo : Photo: Communauté rurale de Kedgwick

Et de nommer ces lacs, qui n’avaient pas vraiment de noms officiels, revêt une signification particulière.

Publicité

Jean-Paul, c’était quelqu’un qui aimait la pêche, c’était quelqu’un qui aimait le plein air. Souvent, on passait le soir et on voyait un gars dans le fond du lac avec un filet pour se protéger des mouches sur la tête qui pêchait. Et bien, c’était Jean-Paul , raconte Éric Gagnon.

Un impact important

Jean-Paul Savoie aura laissé une marque indélébile non seulement dans son village natal de Kedgwick, mais aussi dans l’ensemble de la province.

Après des années à œuvrer dans l’activisme social, il a fait le saut en politique en devenant député libéral de la circonscription de Restigouche-Ouest. Il a occupé ce poste pendant une douzaine d’années et a même été brièvement ministre durant les années 90.

Pendant 15 ans, de 2001 à 2016, il a été maire de la Communauté rurale de Kedgwick. Durant cette période, il a notamment été président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Après son retrait de la politique, il convainc les membres de la Coopérative des Arcadiens de reprendre du service. L'organisme qu'il a fondé avec de jeunes amis au début des années 80, était inactif depuis belle lurette.

Jean-Paul était vraiment le fer de lance de l’initiative.

La Coopérative s’active principalement pour faire reconnaître que la déportation des Acadiens n'était rien de moins que le génocide d'un peuple.

Elle a entamé des travaux sur un site, en forêt près du village, où seront érigés divers éléments d’un mémorial visant à souligner ce « génocide », un terme qui fait l’objet d’un débat en Acadie .

Ouvrir en mode plein écran Olivier Rondot est gestionnaire de projet et administrateur pour la Coopérative des Arcadiens Ltée Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Preuve que le projet n’est pas mort en même temps que son idéateur, un imposant édifice multifonctionnel est actuellement en construction. Les membres de la Coopérative des Arcadiens ont eux-aussi récemment choisi de lui rendre hommage en nommant l’endroit Pavillon Jean-Paul Savoie.

On veut qu’il y ait du monde qui vienne ici. On veut qu’il se passe des choses ici. C’est exactement ce que Jean-Paul aurait voulu, d’après moi.

Ouvrir en mode plein écran La construction du Pavillon Jean-Paul Savoie avance rondement Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La construction du pavillon devrait être complétée cet automne et son inauguration est prévue l’été prochain.

Pour ce qui est de la cérémonie pour les Lacs Jean-Paul Savoie, elle est prévue sous un grand chapiteau vers 18 h le 15 août.

Elle sera suivie d’une soirée musicale acadienne qui ferait sans doute l’envie du regretté politicien, joueur de cuillère à bois devant l’éternel.