Metallica de retour au Stade olympique, 31 ans après une émeute historique 

Le groupe californien Metallica, véritable titan du heavy metal depuis 40 ans, se produira vendredi et dimanche au Stade olympique à Montréal. Le dernier passage de la formation sous le dôme iconique de la ville remonte au 8 août 1992, lors d’un programme double avec Guns N’ Roses qui s’était terminé dans le chaos le plus total.

À l’époque, plus de 57 000 mélomanes étaient rassemblés pour voir deux des plus gros groupes de l’heure. Après une performance écourtée de Guns N’ Roses et son capricieux chanteur Axl Rose, le chanteur de Metallica James Hetfield avait été blessé dans un accident pyrotechnique, forçant le groupe à mettre lui aussi un terme à sa prestation.

Les spectatrices et les spectateurs de plus en plus impatients s’étaient mis en colère et avaient déclenché une émeute monstre. Ce soulèvement avait fait une trentaine de blessés et entraîné une douzaine d'arrestations, marquant l’histoire du Stade olympique au fer rouge.

Ouvrir en mode plein écran Le chanteur Axl Rose du groupe Guns N’Roses a été tenu largement responsable de l'émeute du 8 août 1992 au Stade olympique. Photo : Radio-Canada

Plus de 30 ans plus tard, Metallica met les bouchées doubles et propose deux concerts avec des premières parties et une liste de chansons différentes pour chaque soir. Vendredi, ce sont les groupes américains Pantera et Mammoth WVH qui auront le mandat de réchauffer la scène, alors que Five Finger Death Punch et Ice Nine Kills ouvriront la soirée dimanche.

On peut s’attendre à voir des foules monstres, alors que le Stade olympique peut accueillir jusqu’à 65 000 personnes lors des événements musicaux. Il reste toutefois quelques billets, qui ont été mis en vente par Evenko jeudi matin.

Metallica et le Québec, une longue histoire d’amour

Depuis ses tout débuts, Metallica a compris qu’il pouvait compter sur l’appétit des Québécois et Québécoises pour son répertoire. Le groupe a visité Montréal et Québec pour la première fois en janvier 1985, deux ans seulement après la sortie de son premier album Kill ‘Em All (1983).

S’en est suivi pendant quatre décennies une dizaine de concerts à grand déploiement dans chacune des deux villes. Le groupe a notamment présenté le dernier spectacle de l’histoire du Colisée de Québec avant d’inaugurer le Centre Vidéotron deux jours plus tard en septembre 2015.

Ouvrir en mode plein écran Le spectacle de Metallica avait attiré 110 000 spectateurs en 2011. Il s’agit de la plus importante foule de l’histoire du Festival d’été de Québec. Photo : Renaud Philippe/Festival d’été de Québec

Metallica détient également le record de la plus grosse foule de l’histoire du Festival d’été de Québec, alors que plus de 110 000 fans s’étaient entassés sur les Plaines d’Abraham en 2011 pour voir la bande de James Hetfield. Le groupe y avait triomphé à nouveau en 2017 à l’occasion du 50e anniversaire du festival.

La formation de Los Angeles a lancé le 14 avril dernier son 11e album studio, 72 Seasons, un retour à ses sources plus thrash metal qui a été plutôt bien accueilli par la critique.

Les deux concerts seront aussi un test pour le Stade olympique, qui n’a pas accueilli de concert musical depuis le passage de One Direction en 2015.