La métamorphose verte de l’ancienne mine Lac d’amiante à Thetford Mines

L’ancienne mine Lac d’amiante située dans la région de Thetford Mines vit une véritable métamorphose verte depuis sa fermeture, il y a un peu plus de 10 ans. La végétation s’est installée tranquillement sur le sol aride des haldes de résidus miniers. Un travail de longue haleine pour l’entreprise Viridis Environnement.

Sur le plus haut plateau des haldes entourant l’ancienne mine, la vue est imprenable sur ce site où jadis fourmillaient bon nombre de travailleurs de l’industrie de l’amiante dans la région. Ici, on peut voir l’envergure du projet débuté en 2011 , explique Isabelle Fréchette, agronome et gestionnaire de projets pour Viridis Environnement.

Il y a seulement cinq ans, ça n’avait pas l’air de ça [...] Je pense qu’on a la recette gagnante.

Ouvrir en mode plein écran Vue sur les travaux de revégétalisation de la mine Lac d'amiante en mai 2017. Photo : Courtoisie: Viridis Environnement

Ouvrir en mode plein écran Aperçu des travaux de revégétalisation en septembre 2020. Photo : Courtoisie: Viridis Environnement

Ouvrir en mode plein écran En l’espace d’un an seulement, ce secteur a été revégétalisé. Photo : Courtoisie: Viridis Environnement

Ouvrir en mode plein écran L’étendue du site de l’ancienne mine Lac d’amiante revégétalisé sur environ 215 hectares depuis 2011. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Rien ne poussait ici. Pour arriver à changer la donne, l’entreprise a créé un technosol riche en calcium pour contrer l’effet nocif du magnésium des résidus. C’est un mélange de biosolides papetiers, de traitement des eaux usées, ça peut être de la cendre de la boue de chaux, pour pouvoir implanter des végétaux et des arbres.

La revégétalisation du site depuis 2011 en chiffres 215 hectares revégétalisés

10 000 arbres plantés

300 000 tonnes de matières résiduelles fertilisantes (MRF) revalorisées approximativement

100 000 tonnes de sols faiblement contaminés revalorisés approximativement *

10 000 camions sont venus décharger des technosols et du compost *Plage A-B conformes à l’Annexe I du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) de Québec.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Fréchette prend une poignée du technosol conçu par Viridis Environnement. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Fréchette est agronome et gestionnaire de projets pour Viridis Environnement. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les arbres plantés il y a quatre ans font maintenant plus de quatre mètres. On a des fleurs qui s’implantent naturellement, des arbres indigènes aussi , note Isabelle Fréchette.

L’entreprise travaille avec le programme fédéral 2 milliards d’arbres qui appuie de nouveaux projets de plantation. Depuis 2019, un compost créé avec un partenaire est aussi intégré au sol pour reverdir différentes zones de la mine.

Ouvrir en mode plein écran Il y a quatre ans, des arbres ont été plantés dans ce secteur avec une équipe de chercheurs. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’érosion et ses effets

Viridis Environnement a débuté son travail de revégétalisation par les plateaux des haldes sur lesquels il est plus facile d’intervenir , note Sébastien Hue, directeur Recherche et Technologies. Mais leur principal défi demeure l’érosion de ces montagnes de résidus miniers.

L’érosion est très présente dans ces pentes-là, ce qui amène beaucoup de sédiments dans les différents cours d’eau qui bordent la mine. Grâce à la revégétalisation sur les plateaux, le ruissellement est moins important. Mais le prochain défi, c’est les pentes.

Ouvrir en mode plein écran Les pentes des haldes sont très abruptes, compliquant le travail de revégétalisation. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Près de deux ans après le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur l’amiante et ses résidus, Québec a dévoilé en juin 2022 (Nouvelle fenêtre) son plan d’action pour la gestion des résidus miniers amiantés avoisinant les anciens sites miniers.

Par courriel, le ministère de l’Environnement du Québec ((MELCCFP) écrit qu’un plan d’échantillonnage des lacs et des cours d’eau des bassins versants des rivières Bécancour et Nicolet Sud-Ouest a été élaboré et les activités d’échantillonnage ont commencé en avril 2023. Les premiers résultats sont attendus pour la fin de 2024. Des échantillonnages qui comprennent l'analyse des fibres d'amiante dans l'eau et dans les sédiments .

Viridis Environnement compte reproduire leur modèle de revégétalisation sur le site de l’ancienne mine National, située à quelques kilomètres de là. Les travaux vont débuter cette année.