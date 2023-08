Le coût du matériel scolaire, une pression étouffante pour des parents

À l'aube de la rentrée, le magasinage de fournitures scolaires ajoute de la pression financière sur des parents du Nouveau-Brunswick, surtout en raison de l'augmentation du coût de la vie.

En période d'inflation, les prix des cartables, des crayons, des espadrilles, des sacs à dos et des boîtes à lunch s'additionnent rapidement aux cotisations demandées par les écoles et aux prix de la nourriture et des collations.

Ces dépenses pèsent lourd sur le portefeuille de certains parents.

L'achat de matériel scolaire pèse lourd sur de nombreux parents du Nouveau-Brunswick.

Moi je suis tout seul et j'ai deux enfants et c'est terrible en plus il y a la cotisation de cent dollars à donner , explique David Lafaye, père de deux enfants qui fréquentent l'école primaire à Moncton.

Les élèves du secondaire doivent même se procurer des ordinateurs portables ou des tablettes.

Nadine Daigle, mère de jumelles, a reçu une aide du gouvernement provincial pour payer une partie des ordinateurs de ses deux filles, mais ressent tout de même une pression financière importante.

Demander aux parents d'acheter un portable, j'ai trouvé que c'était étouffant.

Elle précise qu'elle doit dépenser près de 200 $ de matériel scolaire pour chacune de ses filles tous les ans.

Le N.-B. doit-il s'inspirer d'autres provinces?

Selon David Lafaye, le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait aider les parents dans le besoin à payer une partie des fournitures scolaires et des vêtements nécessaires pour les classes d'éducation physique, entre autres.

D'autres provinces canadiennes le font déjà.

Nadine Daigle a dû acheter deux ordinateurs portables pour ses filles qui commenceront la 9e année en septembre.

Au Québec, le gouvernement offre aux familles une aide financière de 115 $ pour l'achat de matériel scolaire pour les élèves âgés de 16 ans et moins.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince Édouard quant à lui fournit gratuitement le matériel scolaire des élèves de la maternelle à la 9e année.

Nadine Daigle croit aussi qu'une aide de Fredericton serait appréciée, si cela n'implique pas une augmentation des taxes provinciales.

Du côté de Fredericton, il ne semble pas y avoir de changement en vue.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique qu'il est de la responsabilité des districts scolaires de gérer le dossier du matériel scolaire.

Un manque de ressources dans le Grand Moncton

Les organismes communautaires observent que de nombreuses familles ont besoin de soutient quand arrive le retour à l'école.

L'organisme Moncton Headstart peine à répondre aux demandes des parents et doit revoir sa façon d'aider les familles.

Des centaines de familles se rendent à Moncton Headstart pour récolter des dons de fournitures scolaires chaque année.

Selon la directrice de l'organisme Caroline Donnell, ils n'ont plus l'espace ni la capacité pour subvenir aux besoins de plus de 700 familles par année qui ont besoin de fournitures scolaires et qui cognent à leur porte.

L'organisme a l'intention de changer son modèle et de faire des dons de matériel directement aux écoles dans la région du Grand-Moncton.