Des suggestions littéraires pour la journée « Le 12 août, j’achète un livre québécois »

La lecture nous transforme et nous transporte. À l’occasion de la journée « Le 12 août, j’achète un livre québécois », on a demandé aux libraires de la librairie Le Port de tête, à Montréal, de nous faire quelques suggestions.

Voici une liste de livres de plumes québécoises pour vous accompagner en cette fin d’été, peu importe où vous souhaitez vous évader.

Des romans pour tomber amoureux

Chasse à l'homme de Sophie Létourneau (La Peuplade)

Un rare roman d'amour qui finit bien! C'est à la fois un roman et un essai sur l'idée d'un amour idéal. Quel est cet amour, et comment le trouver? Létourneau répond à ces questions dans le roman, en prenant cette quête très au sérieux, quitte à aller à Paris voir si l'homme de sa vie s'y trouve.

Sophie Létourneau a remporté un Prix littéraire du Gouverneur général pour son livre «Chasse à l'homme» en 2021.

La bigame de Felicia Mihali (Hashtag)

Une femme émigre de la Roumanie vers le Québec, et se retrouve prise entre le monde qu'elle a quitté et le nouveau monde qu'elle apprend à habiter. Mais aussi, entre deux hommes : un qui représente le là-bas, l'autre, l'ici.

Des livres pour voyager

Allers simples de Frédérick Lavoie (La Peuplade)

Lavoie, jeune journaliste à l'époque, voyage en Ukraine juste après la ''révolution orange'' en 2004. C'est une incursion intéressante, particulièrement dans le contexte actuel, et on admire le courage du journaliste d'essayer de comprendre et de nous faire comprendre une situation complexe et lointaine.

Le journaliste Frédérick Lavoie a publié plusieurs essais à succès, comme «Avant l'après : voyages à Cuba avec Georges Orwell».

Crépusculaires de Stanley Péan (Mains Libres)

C'est un voyage à la fois imaginaire, à la fois réel que propose l'animateur de radio, à travers sa vaste culture, sa vie et ses lieux. Un recueil de nouvelles varié, riche et foisonnant, où les vivants et les morts se côtoient et où le passé éclaire le présent, le tout fait joyeusement.

Un roman sur le froid et l’hiver

On a tout l'automne de Juliana Léveillé-Trudel (La Peuplade)

La suite de Nirliit, dont la lecture n'est pas nécessaire pour comprendre celui-ci. Léveillé-Trudel retourne dans le Grand Nord dans une communauté des Premières Nations, cette fois non pour enseigner le français, mais pour apprendre la langue inuktitute et faire un recueil de poésie avec les jeunes de la communauté. Très doux, très réflexif.

L'auteure Juliana Léveillé-Trudel continue dans la lignée de «Nirliit» avec son roman «On a tout l'automne».

Des voix féminines fortes

Boîtes d'allumettes de Martina Chumova (Le Cheval d'août)

Une mère tente de trouver un appartement à la fin d'une relation amoureuse. Elle revient sur son arrivée au Québec depuis la République tchèque. Un roman doux sur le souvenir et le temps, écrit en petits blocs, et qui résonne toujours.

Le drap blanc de Céline Huyghebaert (Le Quartanier)

L'auteure perd son père, un père qui ne parlait ni n'écrivait beaucoup. Elle tente de reconstituer quelque chose de sa parole à travers différents moyens : des entrevues avec sa famille, la quête d'objets, d'images... Le tout est une mosaïque narrative, empruntant à différents médiums.

«Le drap blanc», de Céline Huyghebaert

Une bande dessinée sur la résilience

La méduse de Boum (Pow Pow)

Cette bande dessinée raconte le quotidien d'une jeune femme, Odette, qui s'aperçoit peu à peu qu'une ''méduse'' prend de plus en plus de place dans son champ de vision. Un récit touchant et inspirant, qui, même s'il aborde le thème de la maladie, souligne l'importance de bien s’entourer.

Un recueil pour apprivoiser la poésie

Kau Minuat, une fois de plus de Joséphine Bacon (Mémoire d'encrier)

C'est le dernier recueil de poésie de Joséphine Bacon. Les thèmes du temps, de la nature, de la mort et de la place symbolique de l'aînée traversent le livre. La transmission y est un thème majeur.

«Kau Minuat · Une fois de plus» est le quatrième recueil de l'auteure innue originaire de Pessamit Joséphine Bacon.

Un livre qui donne espoir

Galumpf de Marie Hélène Poitras (Alto)

C'est un recueil de nouvelles. Le fil conducteur est l'empathie, la rencontre avec l'autre. Le mot ''galumpf'', en page titre, indique la présence et la place faite à ce qui est différent de soi. Dans un livre que l'auteure avait enfant, chaque animal avait sa façon de dire bonjour. ''Galumpf'' est la façon du morse. C'est une belle invitation à vivre de manière positive l'altérité.

L'écrivaine Marie Hélène Poitras lance son nouveau recueil de nouvelles, « Galumpf ».

Un essai pour mieux comprendre notre monde

Un psy au micro de Nicolas Lévesque (Varia)

Il s'agit d'un recueil des interventions à la radio de Nicolas Lévesque. On retrouve son ton toujours lumineux, son attention aux autres, sa volonté de comprendre plus profondément ce qui l'entoure. À partir de ses propres expériences, il touche parfois à l'universel, et c'est fascinant de le lire.

Un livre qui explore des thèmes LGBTQ+

Ce que je sais de toi d’Éric Chacour (Alto)

C'est l'histoire d'un jeune homme qui décide de faire son propre chemin, au sein d'une famille qui lui en a tracé un autre, au Caire, dans les années 1980. Un premier roman hautement maîtrisé.

Le roman « Ce que je sais de toi », d'Éric Chacour

Des biographies pour découvrir des personnalités québécoises

Gaston Miron : la vie d'un homme de Pierre Nepveu (Boréal)

Il s'agit de la biographie d'un des plus importants poètes québécois, écrite par un grand homme de lettres. Miron incarne l'entrée du Québec dans la modernité.

Du fond de mon arrière-cuisine de Jacques Ferron (BQ)