Les livres québécois à l’honneur pour une dixième année

L'événement « le 12 août, j'achète un livre québécois » aura déjà 10 ans ce samedi. La population est encore une fois invitée à encourager les auteurs d'ici.

L’auteur granbyen Patrice Cazeault est l’instigateur de cette initiative avec l’autrice Amélie Dubé. Ils étaient tous les deux loin de se douter de l’ampleur que cette journée allait prendre lorsqu’ils l’ont proposée sur un coup de tête .

On ne s’attendait vraiment pas à un tel engouement dès la première année, et ça ne fait que croître d’année en année , a raconté Patrice Cazeault au micro de Par ici l’info.

Selon ce dernier, la simplicité de cette journée explique son succès. Le but, c’est vraiment de poser un geste, de se procurer un livre d’un auteur québécois, et les gens répondent à cet appel de façon massive.

Selon le Bilan Gaspard de la Banque de titres de langue française, chaque année, l’initiative fait bondir le nombre de livres québécois vendus. L’an dernier, les ventes ont augmenté de 634 % le 12 août par rapport aux quatre vendredis précédents.

Il s'agit d'une preuve que l’initiative est toujours nécessaire, selon son instigateur. Il espère notamment que l’intérêt des Québécois envers la littérature locale dépasse la journée du 12 août pour s’étendre toute l’année.

C’est mon souhait le plus cher. Le 12 août, on marque le coup, on crée un phénomène de masse, mais que ça se transcrive durant le reste de l’année, que ça devienne un réflexe pour les gens d’abord de s'intéresser, d’avoir une curiosité et d’encourager les auteurs du Québec.