Le Parti libéral du Manitoba veut créer une banque indépendante pour les entrepreneurs

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a annoncé la création d’une banque de développement pour les entrepreneurs indépendants, si son parti remporte les prochaines élections provinciales. La banque inclura un volet de services en français pour les entrepreneurs francophones.

C’est au bord de la rivière Rouge, à proximité des commerces du boulevard Provencher de Saint-Boniface, à Winnipeg, que Dougald Lamont a choisi de faire une deuxième annonce de campagne en sept jours.

C’est une banque indépendante et non partisane qui investira dans les entreprises et les exploitations agricoles du Manitoba pour les aider à se développer. Elle coûtera 100 millions de dollars la première année. L’objectif est d’aider les entrepreneurs manitobains à créer et développer leurs entreprises , a expliqué Dougald Lamont.

Cela sera un changement majeur pour les entreprises, insiste-t-il. Elles pourront rembourser leurs dettes quand elles auront du succès, et non pas quand elles commenceront.

Un financement d'ordinaire difficile à obtenir

Le chef du Parti libéral du Manitoba a indiqué que ce type de financement est souvent difficile à obtenir quand une entreprise est lancée.

Publicité

C’est particulièrement le cas pour les femmes, les personnes racisées, les nouveaux arrivants et les personnes des Premières Nations , a-t-il précisé.

On ne devrait pas hypothéquer sa maison ou prendre un crédit à 28 % pour mettre un commerce sur pied , affirme Dougald Lamont.

Ce dernier veut aussi réduire les avantages fiscaux offerts aux multinationales pour financer cette banque.

Par exemple, le gouvernement de Brian Pallister a offert 1,7 milliard de dollars à Amazon pour créer des emplois au Manitoba. Imaginez si cet argent avait été investi dans nos entreprises , fait-il valoir.