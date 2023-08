Les risques de feux de forêt vont demeurer élevés en août et septembre

Alors que le Canada connaît déjà sa pire saison d'incendies jamais enregistrée, le gouvernement fédéral projette que le niveau d’activité va demeurer supérieur à la normale en août et en septembre, et ce, d’un bout à l’autre du pays.

En septembre, les risques d'incendie devraient se concentrer dans le sud de la Colombie-Britannique, dans les Prairies, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans l'ouest de l'Ontario. Le risque d’incendie extrême devrait toutefois diminuer.

En date du 10 août, 5595 incendies avaient brûlé plus de 13 millions d’hectares de forêt au pays. C’est six fois la moyenne d’hectares brûlés sur dix ans. Le Québec est la province la plus touchée par une marge considérable .

Selon Michael Norton, directeur général du Service canadien des forêts, cette saison des incendies est sans précédent dans la mesure où presque toutes les régions ont été affectées simultanément. Les autorités fédérales ont déjà déclaré que le Canada connaissait la pire saison d'incendies jamais enregistrée.

Plus de 400 feux étaient actifs en Colombie Britannique en août. (Photo d'archives) Photo : BC Widlfire

Ottawa estime les émissions de CO2 à plus d'un milliard de tonnes

La saison d'incendies de forêt au Canada a maintenant causé un record de plus d'un milliard de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2), estime Ressources naturelles Canada.

C'est relié directement à la superficie de forêts brûlées , a souligné vendredi, au cours d'une mise à jour sur la situation, Michael Norton.

Ottawa a fait savoir dès juillet que la superficie ravagée cette année a surpassé de loin la moyenne d'hectares brûlés par décennie. Le Québec est la province qui a été la plus touchée.

En date du 10 août, 13,4 millions d'hectares avaient été brûlés au pays, alors que la moyenne sur dix ans est de 2,2 millions d'hectares.

Les émissions de CO2 dénombrées par le ministère des Ressources naturelles reposent sur des estimations, a signalé M. Norton. Ça va prendre du temps après la saison des feux pour réviser et donner plus de précisions , a-t-il dit.

Des centaines de maisons ont été détruites par des incendies en Nouvelle-Écosse plus tôt cette année, et environ 4000 pompiers en Colombie-Britannique luttent actuellement contre des centaines d'incendies, dont certains ont menacé des communautés et forcé des évacuations.

Au Québec, les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu ( SOPFEU ) continuent également de combattre des incendies en zone nordique, où on en dénombrait 43 vendredi.

Les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu ne peuvent travailler plus d'une vingtaine de jours consécutifs. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Fonds supplémentaires pour la formation des pompiers

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a par ailleurs annoncé vendredi l’octroi de 400 000 $ à l’Association internationale des pompiers ( AIP ) dans le cadre de la première phase du fonds de formation pour combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement.

Cette saison des feux de forêt restera dans les annales, avec des feux plus intenses dans plus de régions que jamais. Nous nous associons à l’AIP pour augmenter le nombre de pompiers et offrir des formations de qualité d’un bout à l’autre du pays.

Le financement soutiendra un projet pilote de l’ AIP qui permettra de former 25 instructeurs grâce au programme de formation du Cadre des instructeurs, à Kamloops, en Colombie-Britannique. En outre, l’ AIP donnera quinze cours à cinq endroits différents dans l’Ouest canadien, pour former jusqu’à 325 pompiers de bâtiments sur les feux en milieu périurbain.

Les feux en milieu périurbain sont ceux qui menacent le plus la vie humaine et les moyens de subsistance. Plus de 10 % des Canadiens vivent en milieu périurbain, sur 32 millions d’hectares où les agglomérations côtoient des environnements inflammables comme les forêts.

Même une fois endigués, ils peuvent avoir des effets dévastateurs, par exemple d’épaisses fumées et des évacuations susceptibles de causer un stress majeur aux résidents et à leurs familles, sans parler des pompiers, ces victimes silencieuses de la fumée des feux de forêt au Canada.

Avec les informations de La Presse canadienne