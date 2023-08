Saint-Bruno-de-Guigues en mode « cowboy »

Les compétitions du 40e Festival western de Saint-Bruno-de-Guigues ont débuté jeudi avec du derby d'attelage et du tir de chevaux lourds.

Les cavaliers professionnels de rodéo débarquent vendredi dans la petite municipalité du Témiscamingue.

Dans l'arène, le cavalier Yoland Rocheleau dirige son cheval à bord d'un carrosse, à travers un parcours d'obstacles. Sa conjointe Nancy Morneau se tient derrière, chargée de faire le contrepoids lors des virages. Le couple de Vassan, près de Val-d’Or, échangera les rôles plus tard dans la compétition de derby d'attelage.

On essaie de promouvoir ça car c'est la première fois qu'on vient ici à Guigues. Ça va être plus comme une exhibition avec les chevaux, parce qu'on va être seulement quatre participants, mais c'est pour montrer ce qu'on peut faire avec ça , explique M. Rocheleau.

Yoland Rocheleau et Nancy Morneau, des cavaliers venus de Vassan pour participer à la compétition de derby d'attelage.

Le parcours dure environ une minute. Yoland Rocheleau se dit chanceux d’être à la retraite, alors qu’il entraîne ses chevaux de quatre à cinq fois par semaine, un entraînement d’une heure pour chaque cheval , précise-t-il.

Alors qu’elle brosse ses deux chevaux, Nancy Morneau mentionne qu’elle est une adepte du monde équestre depuis qu’elle a 12 ans. En parlant de son sport, elle souligne que pour pratiquer le derby d’attelage, le port du casque est obligatoire.

Cavalier de secours, un travail indispensable

Non loin de l'arène, Billy Larochelle, un cavalier de secours, se tient prêt, pendant les compétitions, à intervenir à tout moment à dos de cheval. Avec son équipe, il s'assurera tout au long de la fin de semaine que les animaux et les cavaliers soient en sécurité.

Les cowboys qui rident des chevaux sauvages, quand ils ont fini leurs huit secondes, on approche avec notre cheval et on les débarque. Parce que si tu sautes en bas, ça fait mal et parfois, tu tombes de haut. Si les gars restent pris, il faut s'assurer d'arrêter le cheval sauvage avec nos lassos , décrit M. Larochelle, un natif de Saint-Bruno-de-Guigues.

Billy Larochelle, cavalier de secours et membre de l'organisation.

Pendant les rodéos, c’est aussi le rôle d’un cavalier de secours de diriger les animaux vers les enclos à la sortie. Pour exercer ce métier, qu’il pratique surtout en Ontario, Billy Larochelle a dû s’équiper et suivre plusieurs formations. La présence d’une telle équipe est primordiale, témoigne le cavalier.

En tant que rider, j’ai monté des chevaux sauvages et je suis resté pris souvent. Si ça n’avait pas été d’eux autres [les cavaliers de secours], je serais probablement encore pris!, illustre-t-il en rigolant. Ils m’ont sauvé bien des fois, et aujourd'hui, c’est à mon tour de le faire.

L'un des bâtiments sur le site du Festival western de Guigues.

Une 40e édition haute en couleur

Vêtus de leurs plus beaux habits de cowboy, c'est par milliers que convergeront les festivaliers vers le site durant la fin de semaine. Les activités ont débuté mardi, avec un bingo qui a attiré bon nombre de personnes.

On a déjà deux soirs de complétés; ça va vite! , s’exclame la présidente du Festival western de Saint-Bruno-de-Guigues, Roxane Savignac.

Le week-end est à nos portes, mais ça va bien, on a des petites abeilles partout, ça fourmille, tout le monde est à la tâche , ajoute-t-elle.

Roxane Savignac, présidente du Festival western de Guigues.

Une exposition pour le 40e anniversaire est ouverte à tous dans l’église de la municipalité et un concours d’hommes forts se tiendra pour la première fois.

Une trentaine de jeunes allaient pouvoir s'initier au monde des rodéos vendredi matin. Le bassin de compétiteurs, c’est comme la population du Québec : c’est vieillissant. Donc, à Guigues, on veut créer de nouveaux champions , signale Roxane Savignac.

Bien qu’il reste encore des billets pour le rodéo professionnel, les quatre soirées de spectacle affichaient déjà complet cette semaine, avec notamment les chanteurs Paul Daraîche et Jonathan Roy. Des spectacles sous le chapiteau à l’extérieur pourront aussi divertir les festivaliers.