Pluie torrentielle et véhicule submergé, pas de panique! Voici ce que vous devez faire

Avec les pluies torrentielles qui sont tombées à Ottawa jeudi, des automobilistes ont eu une bien mauvaise surprise. Plusieurs véhicules ont été abandonnés, coincés en pleine rue, alors que la chaussée était inondée. Auriez-vous su comment réagir de façon sécuritaire? Un expert répond à vos questions.

Lorsqu'on s'approche d'une flaque d'eau sur la chaussée, l’essentiel est de ne pas tenter de la traverser en se disant que, de l’autre côté, ça va être correct , lance Jesse Caron, expert en automobile pour CAA-Québec.

Entre les deux, on pourrait avoir des surprises.

Parce qu'il pourrait y avoir une dénivellation ou une déformation de la chaussée, il faut s'arrêter avant la flaque .

L'eau peut monter très rapidement et submerger les voitures, ce qui les empêcherait de poursuivre leur route. Dans ce cas-ci, couper le moteur est une bonne idée , bien qu’il soit possible que le moteur s’éteigne de lui-même en raison de l'eau.

L'expert suggère également d'allumer les feux de détresse et de sortir de la voiture si c'est possible et sécuritaire. Si la portière du véhicule est coincée, on peut sortir par la fenêtre et se réfugier sur le toit de la voiture pour appeler les secours.

Ouvrir en mode plein écran Des secteurs d'Ottawa et de Gatineau ont été inondés, jeudi, après le passage d'un orage. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico/CBC

Suis-je en danger si je reste à l'intérieur de l'habitacle?

Les véhicules comprennent plusieurs composantes électriques qui pourraient être endommagées par l'eau.

M. Caron explique qu' il n’y a pas vraiment de danger de court-circuit à l’intérieur du véhicule parce que ces systèmes passent à l’écart de l’habitacle et qu’il y a de l’isolation .

Par contre, si l'eau monte à l'intérieur de la voiture, il est important d'en sortir le plus rapidement possible puisqu'on peut difficilement prévoir à partir de quand le niveau de l'eau se mettra à redescendre.

Ouvrir en mode plein écran Le ciel était menaçant jeudi midi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Johan Savoy

Qu'arrive-t-il avec ma voiture?

Vous pourriez être tenté de démarrer le moteur de votre voiture une fois que l'eau s'est retirée pour reprendre votre chemin. Il s'agit d'une grave erreur, fait valoir l'expert de CAA-Québec.

Aussitôt que de l’eau monte plus haut que le plancher [de l'automobile], ce n'est plus sécuritaire de s’en servir.

Généralement, l’étape suivante, c’est d’appeler l’assureur et de déclarer la situation, explique M. Caron. Le véhicule va être étiqueté comme irrécupérable.

Cela signifie qu'il sera impossible de le vendre ou de l’immatriculer.

Ouvrir en mode plein écran La forte pluie a inondé certaines résidences d'Ottawa, dont celle-ci. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Et qu'arrive-t-il avec les véhicules électriques?

Pour les véhicules électriques, c'est encore plus difficile de les sauver. La batterie du véhicule étant sous le plancher, c’est encore plus critique , renchérit-il.

Bien sûr, il existe des dispositifs coupe-circuit qui vont protéger l'habitacle et ses occupants , mais le risque d'incendie est bien réel.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet