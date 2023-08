Des sites satiriques demandent à Meta de débloquer leurs contenus sur Facebook et Instagram identifiés faussement comme des nouvelles.

Meta a commencé à bloquer les contenus de nouvelles canadiennes au pays sur ses réseaux sociaux en réponse à la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) qui obligera les géants du web à payer des redevances aux producteurs canadiens dont les nouvelles sont partagées sur les réseaux sociaux.

Des contenus du site satirique The Beaverton ont pourtant été bloqués sur Facebook, selon son éditeur Luke Gordon Field. Il dit avoir reçu des messages de Canadiens qui ne peuvent plus accéder aux publications humoristiques de son site.

Je ne veux pas être trop dramatique, mais dans un monde où Facebook bloque tous nos contenus, il y a un réel risque pour notre survie , a-t-il expliqué à La Presse canadienne. Selon lui, c’est évident que les lecteurs comprennent que leurs textes sont des blagues. En réponse, le site a publié sur X, anciennement Twitter, une missive satirique destinée à Meta.

Identifier nos contenus comme de la nouvelle n’est pas seulement faux, c’est hautement insultant et diffamatoire.

Si le trafic descend à cause de Facebook et si ensuite les revenus sont en baisse, il y a un scénario où nous devrons fermer , affirme Luke Gordon Field. J'ose croire que c’est un algorithme qui ne fonctionne pas correctement et que c’est une erreur qui sera corrigée parce que c’est évident que nous sommes un site humoristique , ajoute l'éditeur du site qui a plus de 180 000 abonnés sur Facebook.

Déblocage sur Instagram

Scott Slute, gestionnaire du site satirique Toronto Harold, dit avoir réussi à faire débloquer ses publications sur Instagram. En entrevue à La Presse canadienne, il explique que le nombre de mentions J’aime sur ses contenus est passé de milliers à quelques centaines parce que ses contenus étaient bloqués.

M. Slute explique qu’il a effacé un étiquetage de nouvelles avant de demander à Meta de revenir sur sa décision. Le processus pour retrouver son public sur Instagram a pris moins d’une semaine après avoir rempli un questionnaire.

Ils ont déterminé que nous n’étions pas un site de nouvelles , explique-t-il. Les contenus du Toronto Harold peuvent maintenant être consultés et partagés par tous sur Instagram.

Avec des informations de CBC et de La Presse canadienne