Le député conservateur de Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin, implore le nouveau ministre de l’Immigration, Marc Miller, de bloquer l'expulsion d’une famille de Français établie à Saint-Raymond, alors que leur départ est prévu dimanche. Il soupçonne des irrégularités dans le traitement de leur dossier de visa.

Il est minuit moins une. (...) Je demande au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada d'annuler l'avis d'expulsion dès maintenant et que cette famille puisse faire la demande de résident permanent d'ici, au Canada, et ce dans les deux prochaines années, plaide le député.

Les quatre membres de la famille sont installés au Québec depuis 2018. Pendant leurs démarches de renouvellement de visa qui ont été plus longues que prévu entre autres à cause de la pandémie, le couple et ses enfants a appris qu’ils n’avaient plus le droit de rester au Canada et qu’ils devaient abandonner la vie qu’ils se sont bâtis dans Portneuf.

Nos billets sont pour dimanche, on doit partir dimanche et on n'a plus le droit de revenir , laisse tomber la mère Maïlys Imbault. Ils ont vendu leur automobile et font tranquillement leurs bagages. Le dépanneur qu’ils ont acheté avec un associé devra vraisemblablement être vendu.

Le député ne comprend pas l’urgence derrière l’expulsion étant donné que la famille est bien implantée dans son milieu et ne représente pas un danger.

Ce sont des personnes qui contribuent au niveau communautaire et économique. Ils sont déjà installés ici et ils parlent français. C'est une famille qui rayonne dans Portneuf, alors pourquoi perdre cette famille dans le contexte où on a besoin d'immigrants , s’insurge-t-il.

Le parcours du combattant

Maïlys Imbault dit avoir entamé les démarches de renouvellement de visa dès 2019 et que ce n'est qu'en 2021 que l’Agence des services frontaliers les a convoqués.

Lorsqu’il s’est plongé dans le dossier, Joël Godin a remarqué une irrégularité dans la demande d’empreinte digitale faite pour les enfants de la famille. La loi ne permet pas pour des enfants de 14 ans et moins d'obliger des empreintes digitales , révèle-t-il.

À la suite d'une intervention auprès de la Sécurité publique, l’Agence des services frontaliers a annulé la demande, mais le député croit qu’il est possible que d’autres erreurs se soient glissées dans le processus.

Il y a encore de l’espoir pour que la famille puisse rester au Canada. L’avis d’expulsion peut être annulé jusqu’à la dernière minute dimanche, juste avant qu’elle monte dans l’avion.

Immigration Canada ne donne pas de détails quant au dossier de la famille française, prétextant qu’il doit y avoir un consentement des personnes impliquées pour partager des informations.

Mark Miller, le nouveau ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, est entré en poste à la fin juillet à la suite du dernier remaniement ministériel de Justin Trudeau. Jeudi, il a avoué que le système d’immigration du Canada devait être modernisé pour expédier le traitement des dossiers.

