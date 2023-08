L’ancien député péquiste de Rimouski, Harold LeBel, travaillera en tant que chargé de projet en développement des affaires au bureau de Rimouski de Carrefour 50+ du Québec, un regroupement de 145 clubs pour les aînés dans l'Est-du-Québec.

C'est lui qui se démarquait amplement à cause de son expérience , explique Richard Rancourt, président du conseil d'administration du Carrefour 50+ du Québec. On regardait surtout la compétence et on a besoin d'un gars comme lui pour notre fédération pour faire en sorte qu'on peut se développer et aller chercher des affaires nouvelles.

Je le connais depuis huit ans. Je connais ses grandes capacités et ses entrées à différents endroits, sur le plan politique, le plan des affaires , poursuit M. Rancourt.

Dans une version précédente de ce texte, on pouvait lire à tort qu'Harold LeBel était au Bloc québécois.

Reconnu coupable d’agression sexuelle en novembre 2022, Harold LeBel a été condamné à une peine de huit mois de prison. Il a obtenu une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle en mars dernier, deux mois après la détermination de la peine.

Publicité

Il devait alors séjourner en maison de transition et poursuivre une démarche thérapeutique. Il doit rester inscrit au registre des délinquants sexuels au cours des 20 prochaines années.

Il a été jugé et il a payé chèrement pour ça , considère Richard Rancourt, concernant le passé judiciaire de l'ex-député. On va lui donner une chance, parce qu'une des valeurs du Carrefour, c'est l'ouverture.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Harold LeBel devra soutenir des personnes ayant des postes de direction ainsi que les conseils d’administration des clubs quant à leur structure de gouvernance et leur développement de nouvelles approches avec les technologies. Il sera en poste à partir du 16 août.