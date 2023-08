Affaire Miller : 28 nouvelles femmes veulent être ajoutées au recours collectif

Robert G. Miller, un des hommes d’affaires les plus riches du Québec, qui aurait mis au point un système d’exploitation impliquant des adolescentes, fait face à une demande de recours collectif. Vingt-huit femmes souhaitent s’y ajouter, car elles allèguent avoir été, elles aussi, victimes de Miller alors qu’elles étaient mineures.

Les avocats de l’action collective veulent ajouter ces témoignages sous serment au recours. Les 28 femmes soutiennent avoir été payées (en argent et en cadeaux) en échange de services sexuels.

Les avocats de Robert Miller se sont opposés aux amendements. Le tribunal tranchera la question le 7 septembre 2023.

Selon les amendements demandés, les faits allégués dans les témoignages s'échelonnent sur 20 ans, entre 1992 et 2012. Le reportage d'Enquête rapportait précédemment des faits survenus entre 1994 et 2006.

Si les amendements sont autorisés, les 28 femmes s’ajouteraient à la demande d’action collective initiée par une victime alléguée, trois semaines après la diffusion d’un reportage de l’émission Enquête sur les activités sexuelles de Robert Miller avec des mineures. Elles ont toutes demandé à ce que leur identité soit protégée, puisqu’elles craignent les conséquences sur leur vie personnelle et professionnelle.

La plupart de ces femmes affirment vivre, encore aujourd’hui, avec les nombreuses séquelles psychologiques liées à cette période de leur vie (dépression, perte d’estime de soi, utilisation de drogues et d’alcool).

En conséquence, est-il écrit dans le recours collectif, chaque membre de la requête réclame des dommages-intérêts punitifs d’une valeur de 1,5 million de dollars par personne, ainsi que des dommages-intérêts à déterminer pour les dommages psychologiques.

La demande d’action collective n'a pas encore été autorisée par le tribunal.

Les allégations sont contestées par Robert Miller. Le milliardaire a qualifié l’ensemble des allégations de fausses et malicieuses et continue de nier toute relation sexuelle avec des personnes sous l’âge de consentement .

Si elle est autorisée, l’action collective visera toutes les personnes qui ont fourni des services sexuels ou ont été victimes d'exploitation sexuelle par Robert Miller lorsqu’elles étaient âgées de moins de 18 ans. C’est le cabinet Groupe de droit des consommateurs qui représente la plaignante initiale.

Par respect pour le processus judiciaire, nous n’avons pas de commentaire à faire en ce moment a indiqué l’avocat de Robert Miller, Karim Renno, dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

Deux nouveaux défendeurs

Selon les nouvelles allégations, pour mettre en place son système, Miller aurait compté sur un groupe d’hommes payés pour organiser et dissimuler ses activités illégales.

La demande d’amendement vise aussi à ajouter deux nouveaux défendeurs : Raymond Poulet et Sam Joseph Abrams. Les procédures visent également la multinationale Future Electronics, dont Robert Miller et Sam Abrams ont quitté la direction au lendemain de la diffusion du reportage.

Sam Abrams était vice-président de Future Electronics jusqu'à la diffusion du reportage de Radio-Canada, alors que M. Poulet prétendait être le conseiller de Miller chez Future sur sa page LinkedIn.

Les deux hommes contestent les procédures.

Selon des sources consultées par l’équipe d’Enquête, Abrams s’occupait de louer les chambres d’hôtel, approuver la sélection des jeunes filles, organiser les voyages et remettre des enveloppes d’argent supplémentaire à certaines d’entre elles. Les filles l’appelaient Joseph.

Mis au fait de ces allégations lors de la publication du premier reportage sur Robert Miller, Sam Abrams et Raymond Poulet avaient refusé nos demandes d’entrevue.

Dans les deux cas, ces personnes étaient identifiées dans le reportage d’Enquête comme des rouages essentiels du système Miller. La requête indique que Future Electronics a mis fin au lien d’emploi avec les deux hommes le 8 février 2023.

Fausse identité

Robert G. Miller, le fondateur de la multinationale Future Electronics, aujourd’hui âgé de 80 ans, se serait présenté sous le pseudonyme de Bob Adams , un résident américain, selon allégations déposées au soutien du recours collectif.

Il aurait produit une fausse carte professionnelle avec cette identité, qui indiquait qu'il était président d'Audiophile Productions, une entreprise prétendument située à Chicago, aux États-Unis.

Selon les amendements, Robert Poulet aurait eu, lui aussi, une fausse carte professionnelle. La sienne était identifiée au nom de Sebastien Tremblay , un résident américain qui occupe le poste de président d’une autre entreprise, qui aurait été située à Hollywood, en Californie.

Ouvrir en mode plein écran Une victime se rend au SPVM tout de suite après avoir livré un témoignage poignant aux journalistes de l’émission « Enquête », le 7 février 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le premier reportage de Radio-Canada avait poussé d’autres victimes à contacter les autorités policières et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a rouvert l'enquête criminelle au sujet de ces activités. Une première enquête avait été fermée en 2010. Aucune accusation n’a jamais été portée.

Comme l’enquête est toujours en cours, nous ne pouvons donner plus d’information afin de ne pas nuire à son déroulement , indique la porte-parole du SPVM , Mélanie Bergeron.

Forbes estime que la fortune de Robert Miller s’élève à près de deux milliards de dollars américains. Selon les documents présentés en Cour, Future Electronics est l’une des plus entreprises privées les plus importantes au Québec et la troisième en importance dans le monde dans le secteur de la distribution de matériel électronique.