Doug Ford maintient le cap et défend la nécessité de construire rapidement des logements

Talonné par les médias 48 heures après le dépôt d’un rapport accablant de la vérificatrice générale, Doug Ford continue d’évoquer la nécessité de construire des logements.

La vérificatrice Bonnie Lysyk a conclu que d’importants promoteurs immobiliers avaient influencé le choix des terrains qui allaient être retirés de la ceinture de verdure, une zone protégée, pour pouvoir y construire des maisons.

Le premier ministre ontarien et son ministre du Logement, Steve Clark, étaient à Mississauga vendredi matin pour annoncer une contribution de 4,5 millions de dollars de la province à la construction de logements pour des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale et de dépendance.

M. Ford s’est défendu de lancer une contre-offensive pour essayer de faire oublier les conclusions de la vérificatrice. Son gouvernement, a-t-il rappelé, a accepté 14 des 15 recommandations de la vérificatrice.

J’ai reconnu que le processus pouvait être grandement amélioré et nous agissons en ce sens.

Le premier ministre a répété à maintes reprises qu’il était absolument nécessaire de construire rapidement des logements pour faciliter l’accès à la propriété des jeunes et permettre aux gens qui s’établissent en Ontario de se loger. Personne n’a eu de traitement préférentiel , s’est-il défendu.

C’est une question d’offre et de demande. Nous avons besoin de plus de logements pour répondre aux besoins des plus de 500 000 personnes qui viennent s’établir ici chaque année.