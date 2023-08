Des agriculteurs de l’île d’Orléans jettent l’éponge après une saison « vraiment trop difficile » qui aura été « la goutte qui fait déborder le vase » d’une longue séquence de temps durs. Les propriétaires de la ferme maraîchère Poulin-Turcotte à Saint-Famille annoncent qu’ils mettent fin à leurs activités régulières afin de trouver « un vrai travail pour se remettre à flot ».

Dans l’infolettre la plus difficile de l’histoire de (la) ferme , ils ont annoncé à leurs clients jeudi soir que cette saison marquera la fin de leur distribution de paniers de fruits et de légumes, un modèle d’affaires développé il y a 15 ans.

Ils fermeront aussi dès lundi leur kiosque de légumes en vente libre jusqu’à ce que les rendements aux champs s’améliorent, si ça s’améliore .

Cette saison est vraiment trop difficile à plusieurs niveaux, écrivent-ils. Les avantages du métier (...) ne compensent plus les irritants.

En entrevue à l’émission Première Heure, la copropriétaire Marjolaine Turcotte indique que la réflexion avait été amorcée l’hiver dernier, mais qu’ils avaient décidé de continuer en modifiant un peu leur offre.

On a vécu plusieurs années difficiles. Cette décision-là, ce n’est pas le fruit uniquement des difficultés vécues cette année. C’est un peu le cumul de cinq années difficiles, chacune pour des raisons qui leur sont propres, tant au niveau financier qu’au niveau des humeurs de dame Nature , explique Mme Turcotte.

Les cinq dernières saisons nous ont laissés chaque fois un peu plus fatigués et un peu plus endettés.

Les finances et la météo

Sur le plan financier, elle estime que la hausse du coût de la vie leur a fait mal. Je comprends que les consommateurs ont des choix à faire qui peuvent être déchirants. On l’avait vu venir, on avait budgété en conséquence, mais on ne pensait pas que ce serait une baisse si marquée.

Publicité

Elle montre du doigt la météo exécrable de l’été comme étant la goutte qui fait déborder le vase .

Les propriétaires de la ferme avaient développé un modèle d’affaires, selon leurs valeurs les plus profondes, dans le respect de l’environnement et l’esprit de communauté .

Au niveau du gouvernement, ce que je déplore souvent c’est que les programmes sont moins adaptés pour les petites fermes qui sont souvent un peu comme en marge des grandes annonces, des grands programmes de subventions. Est-ce qu’il pourrait en faire plus ? Je pense qu’il y a déjà une bonne aide disponible, mais peut-être pas adaptée pour des fermes de notre taille.

La ferme Poulin-Turcotte met fin aux paniers de famille.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. La ferme Poulin-Turcotte met fin aux paniers de famille ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (La ferme Poulin-Turcotte met fin aux paniers de famille. 8 minutes 16 secondes) Durée de 8 minutes 16 secondes 8:16

La ferme familiale a été lancée en 1979 par les parents de Marjolaine Turcotte. Sa mère y est toujours impliquée et la fille a pris la relève de l’entreprise avec son conjoint.

Les trois propriétaires veulent conserver la ferme mais ils ne travailleront plus dans l’espoir d’en faire leur gagne-pain principal.