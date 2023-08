Le port de Sept-Îles accueille dans la journée son troisième bateau de croisière de la saison. Lorsqu’un navire rempli de voyageurs fait escale au quai, des agents d’information s’activent pour recevoir les vacanciers.

Près de 600 voyageurs et membres d'équipage débarquent à Sept-Îles vendredi. Des artisans de la région étaient à pied d’œuvre, bien avant leur arrivée.

Des artisans locaux viennent la veille et préparent ce qu’ils vont vendre sous la tente. On a aussi un coin pour que les croisiéristes puissent se connecter à Internet. Il faut s’assurer que ça fonctionne , explique l’agente d’information chez Destination Sept-Îles Nakauinanu, Greta Beaulieu.

Ouvrir en mode plein écran Des kiosques sont bien garnis de produits sous une tente, à proximité des navires de croisière à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les agents touristiques doivent s’informer, dès que possible, du nombre de visiteurs et de leurs intérêts. Les croisiéristes sont pris en charge dès leur arrivée et jusqu’à leur départ.

Publicité

On demande aux croisiéristes d'où ils viennent, si ça va bien et on leur souhaite un bon voyage. On a de belles grandes cartes pour leur expliquer où aller. Ils nous posent des questions. On ne les laisse jamais sans réponse , assure-t-elle.

Certains voyageurs optent pour un tour guidé, d’autres, dont les membres d’équipages, choisissent plutôt de se ravitailler.

On veut savoir combien de personnes vont sortir [du bateau] pour connaître le nombre de tours guidés et de navettes à préparer , indique une autre agente d’information de Destination Sept-Îles Nakauinanu, Johanne Roy.

Les tours guidés sont chronométrés, c’est à la minute près. Il faut être prêt à les amener et à les ramener en autobus.

Ouvrir en mode plein écran Les croiséristes sont parfois nombreux à prendre un autobus pour visiter Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

L'agente d’information estime que les touristes rencontrés sont curieux d’en apprendre davantage sur la Côte-Nord et sur les gens qui l’habitent.

Les touristes adorent aller sur la promenade du Vieux-Quai. C’est une belle vue. On leur explique ce qu’il y a de l’autre côté, dont l’Aluminerie Alouette. […] Ils veulent surtout en savoir plus sur la population et quels sont les endroits où les gens travaillent , raconte Johanne Roy.

Ouvrir en mode plein écran La promenade du Vieux Quai, à Sept-Îles (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

À écouter : Entrevue de Greta Beaulieu et de Johanne Roy à l'émission Bonjour la Côte

La saison des croisières à Sept-Îles se poursuit le 16 août, lors de la prochaine visite prévue d’un navire.

Publicité

Onze navires de croisières doivent s'accoster au port de Sept-Îles cette année, selon la cheffe d’escale pour Destination Sept-Îles Nakauinanu, Suzanne Cassista.

Destination Sept-Îles Nakauinanu a d’ailleurs lancé au printemps dernier une plateforme virtuelle qui servira de guide aux croisiéristes et tous ceux qui consulteront les 14 panneaux dotés d’un code QR répartis sur le territoire de la ville.

Avec la collaboration de Nicholas Bergeron