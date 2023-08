La Journée de la justice pour les prisonniers observée à Regina

Des membres de familles de détenus et des défenseurs se sont rassemblés jeudi devant l'Assemblée législative à Regina, jeudi, dans le but de marquer la Journée de la justice pour les prisonniers.

Des bannières et des rubans de couleur verte, portant les noms des personnes ayant perdu la vie dans les prisons provinciales au cours des trois dernières années, ont été attachés à un arbre situé devant l'entrée principale de l'édifice.

Sherri Gordon, la fondatrice de l’organisme de défense Beyond Prison Walls, explique qu’elle apporte son soutien à des milliers de détenus à travers le pays qui refusent de travailler et de manger pour commémorer cette journée.

Sherri Gordon est la fondatrice de l'organisme de défense des prisonniers Beyond Prison Walls.

Elle précise que les détenus revendiquent l'amélioration des conditions de vie au sein des établissements pénitentiaires. Il faut que justice soit faite pour ces vies perdues , affirme-t-elle.

Le mari de Sherri Gordon purge une peine de prison à vie et cette dernière dénonce le manque de soutien en santé mentale pour ceux qui sont derrière les barreaux.

En 2022, 54 détenus sont morts en détention fédérale et 17 de ces décès ont été classés sous la catégorie des décès de causes naturelles . C'est l'Ontario qui a rapporté le plus grand nombre de décès de détenus, avec 18 morts. En Saskatchewan, le nombre de détenus décédés en détention s'élève à six.

Sylvia Nagy a perdu un membre de sa famille qui était dans un établissement correctionnel à Regina.

Sylvia Nagy tient une banderole pour dénoncer contre les décès dans les prisons de la province.

Elle dénonce le manque de transparence entourant les circonstances du décès de son proche.

Je ne sais pas s'il existe des lois de prescription pour les enquêtes de coroner. Je pense donc que nous allons continuer à enquêter et que notre communauté enverra peut-être une lettre pour savoir pourquoi il n'y a pas eu d'enquête à l'époque , indique Mme Nagy.

La directrice générale de l'organisme à but non lucratif Pro Bono Law Saskatchewan, Carly Romanow, explique que les prisonniers sont davantage vulnérables, car ils doivent dépendre de ces institutions pour recevoir des soins médicaux.

Beaucoup de personnes qui sont envoyées [en prison] peuvent être en mode de désintoxication. D'autres peuvent parfois être encore intoxiquées et ont accès à peu de soins médicaux et d'attention quand les effets de l'alcool ou de la drogue se dissipent , indique Carly Romanow.

Souvent, cela veut dire que le détenu subit une détresse médicale assez grave, qui peut parfois mener à la mort , ajoute-t-elle.

