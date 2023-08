Gentilly-2 : des experts se prononcent

Des experts de la question énergétique se questionnent sur la faisabilité de la relance de la centrale nucléaire Gentilly-2, à Bécancour. Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de recherche du secteur de l’énergie à HEC Montréal, et Michel Duguay, professeur de génie à la retraite, s'interrogent sur les coûts engendrés et sur la pertinence d’un tel projet.

Pierre-Olivier Pineau croit qu’une réouverture de Gentilly-2 serait possible, mais que le processus serait très dispendieux. Tout se peut si les ressources y sont , affirme-t-il en rappelant toutefois que la centrale avait été fermée en 2012 parce que les coûts de réfection auraient été trop élevés.

On sait que les coûts de tous les projets d’infrastructures explosent, alors c’est très difficile de voir comment on pourrait avoir une conclusion différente. Surtout que d’autres options [énergétiques] existent.

Le professeur remet aussi en question le véritable besoin du Québec pour cette source d'énergie, considérant qu’Hydro Québec avait publié une étude révélant que la province consommait beaucoup d’énergie et qu’une réduction serait possible sans affecter la qualité de vie des Québécois.

Somme toute, M. Pineau accueille très positivement l'étude sur la possibilité de rouvrir Gentilly-2 pour permettre d’avoir plus d’information sur l’état de la centrale et les différentes avenues possibles. Une telle étude permettrait par la suite de prendre une décision plus éclairée si toutes les options sont véritablement sur la table, affirme-t-il.

Selon lui, le nucléaire demeure une source d’énergie fiable et dont l’empreinte environnementale est relativement basse.

Des coûts toujours trop élevés

À l’inverse de Pierre-Olivier Pineau, Michel Duguay, professeur de génie à la retraite, avance que l’énergie nucléaire est moins fiable que d’autres sources. Lorsqu’il y a des soucis de sécurité, la centrale doit fermer pendant des mois, donc c’est dur pour la fiabilité , souligne-t-il avant de rappeler l’accident nucléaire de Fukushima, au Japon.

Plus un système est complexe, plus il est difficile de prédire un accident ou la probabilité qu’il arrive.

Selon lui, l'énergie solaire et les éoliennes sont des sources plus fiables aujourd’hui et surtout moins coûteuses. L'argument économique ne tiendrait donc pas la route pour justifier la restauration de la centrale.

M. Duguay a d’ailleurs rappelé les propos que l’ancien président-directeur général d’Hydro-Québec, Thierry Vandal, avait tenus en commission parlementaire en 2013 : Jamais je n'autoriserai que Gentilly soit prolongé de 30-40 ans .

D'après des entrevues réalisées au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec et à l'émission Toujours le matin