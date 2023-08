Pikogan s’implique pour protéger la chauve-souris sur son territoire

La Première Nation Abitibiwinni de Pikogan s’implique dans la protection de la chauve-souris sur son territoire, Abitibiwinni Aki.

La communauté anishinabeg a découvert une maternité de petites chauves-souris brunes dans l’un des bâtiments du camp-école Chicobi, à Guyenne. Le site, acheté par Pikogan en 2020, doit faire l’objet d’un réaménagement. Les bâtiments doivent faire l’objet de travaux.

Depuis quelques années, les chauves-souris sont en déclin à cause du syndrome du museau blanc. C’est important de protéger toutes les populations qu’on connaît et de ne pas détruire leurs habitats. De notre côté, elles sont dans un bâtiment qui est pratiquement en ruine. Il fallait donc le rénover. On a contacté le ministère de la Faune à Rouyn-Noranda pour faire un plan de match pour les sauver et leur offrir un habitat alternatif , explique Annie-Claude Bélisle, biologiste au Département territoire et environnement pour le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni.

Une demande d’aide financière a alors été faite auprès du programme Faune en danger de la Fondation de la faune du Québec. Une subvention de 10 500 dollars a été accordée au projet, qui a pris de l’ampleur avec ce soutien financier.

Le bâtiment dans lequel la maternité de petites chauves-souris brunes a été découverte. Il a fait l'objet d'un inventaire cet été.

On s’est dit : tant qu’à déménager une population de chauves-souris, on va aussi investir dans l’acquisition de connaissances et le développement de compétences au sein la Première Nation Abitibiwinni. On a obtenu de l’argent non seulement pour construire des dortoirs à chauves-souris et les installer, mais aussi pour faire un suivi des populations sur les territoires , précise Annie-Claude Bélisle.

Connaître la diversité

Pikogan a notamment fait l'acquisition d’un appareil pour enregistrer les hautes fréquences, ce qui permet d’identifier les espèces de chauves-souris qui se déplacent en émettant des ultrasons pour se localiser dans l’espace.

Cette compétence qu’on est en train de développer à Chicobi, on va pouvoir la déployer un peu partout sur le territoire. C’est un peu ça, l’objectif du projet.

En plus du camp-école Chicobi, Pikogan s’intéresse au site de la pourvoirie Mistawak, qui lui appartient aussi, et un autre secteur plus au nord, où la communauté poursuit des travaux d’acquisition de connaissances sur la biodiversité.

Annie-Claude Bélisle, biologiste au Département territoire et environnement du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni.

Des gardiens du territoire

Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni s’implique financièrement dans le projet, en plus de fournir son personnel. Mais la plus grande contribution, selon Annie-Claude Bélisle, se fait sans doute par le biais de ses gardiens du territoire.

Un de nos gardiens, Glenn Polson, est allé passer une soirée avec une technicienne du ministère à Chicobi pour faire le premier inventaire depuis plusieurs années de la population de chauves-souris qui se trouve là. Ils ont observé plus d’une trentaine de chauves-souris sortir du bâtiment durant la nuit. Le dernier inventaire disponible en ligne date de 2014. La population a augmenté et semble bien se porter, selon ces résultats préliminaires , estime Annie-Claude Bélisle.