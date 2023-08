Le thriller psychologique Les chambres rouges, de Pascal Plante (Nadia, Butterfly), prend l’affiche vendredi au Québec après avoir été salué par la critique en France et sacré meilleur long métrage à Fantasia.

Le film suit l’histoire de Kelly-Anne (Juliette Gariépy), une femme obsédée par un tueur en série qui se retrouve face à la justice après avoir diffusé ses meurtres sur le web caché. Mêlant ses fantasmes morbides à la réalité, elle emprunte un chemin sombre à la recherche d’une macabre vidéo égarée.

Elle est antisociale, elle n’a pas d’amis, pas de famille, détaille Juliette Gariépy en entrevue avec Radio-Canada. Elle est autonome. Et elle a des capacités qu’on associe souvent aux hommes, comme accéder à des zones de technologie, utiliser l’intelligence artificielle, jouer au poker, faire du sport, utiliser les cryptomonnaies.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Réfléchir à la représentation de la violence

L’idée d’explorer la fascination parfois malsaine qu’on peut entretenir avec les tueurs et les tueuses en série est venue à Pascal Plante durant la pandémie. Pour meubler le temps, le cinéaste s’est retrouvé à regarder une quantité impressionnante de séries centrées sur des histoires de crime.

Le true crime, les séries sur les tueurs et les films sur les hommes sordides, on dirait que c’est plus populaire que jamais. Il y a quelque chose d’un peu aberrant là-dedans, et quand même, au-delà de tout, parfois, il y a des victimes , estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Laurie Babin et Juliette Gariépy incarnent deux jeunes femmes obsédées par un tueur en série dans le thriller pscyhologique de Pascal Plante. Photo : Entract Films

Le film fait preuve de pudeur. Plutôt que de montrer l’atrocité des crimes au centre de l’intrigue, le réalisateur a préféré les suggérer.

Publicité

Je voulais faire un film qui fait partie d’une conversation sur la violence des images qu'on consomme, explique Pascal Plante. Il fallait donc que le film ne soit pas gore; qu’il soit habile dans sa représentation de la violence. Je m’intéresse aux conséquences psychologiques de la violence, et à l’attrait de la violence.

Le long métrage, qui questionne ce qui nous reste d’humanité à l’ère du web 2.0, a été vendu en France, en Belgique et en Suisse. Il a aussi raflé quatre prix au festival Fantasia plus tôt cet été, dont celui de la meilleure interprétation féminine pour Juliette Gariépy.

Je capote. Je capote, je capote! s’exclame l’actrice, emballée par le succès précoce du film. Je suis sur un nuage.

Avec les informations de Louis-Philippe Ouimet