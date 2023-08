Des activités pour célébrer le 50e anniversaire du Club Amical 50 Plus de Cochrane

Le Club Amical 50 Plus de Cochrane, qui organise des activités pour les francophones de 50 ans et plus de la région, célèbre cette année le 50e anniversaire de sa fondation.

Sa présidente par intérim Monique Génier affirme que pour l’occasion, le club va organiser des célébrations cet automne. Le club a été fondé en février 1973, il était autrefois nommé Club de l’âge d’or 73.

On a un gala le 7 octobre qui s’organise tout doucement, avec un souper et de la musique, on va avoir Sacha Lee Cadieux de Smooth Rock Falls qui va venir jouer pour nous , dit-elle.

Par ailleurs, Mme Génier affirme que le 50e anniversaire sera aussi l’occasion pour offrir un livre à ses membres.

On va en profiter pour lancer un livre qui a été écrit et assemblé par un de nos membres, un ancien président de longue date Raymond Génier, chaque membre va en recevoir une copie , dit-elle.

Le livre écrit par M. Génier raconte l’histoire du club amical.

Le Club Amical 50 Plus de Cochrane regroupe plus de 140 membres francophones de la région, dont la plupart sont âgés de 80 ans et plus.

Avec les informations d'Elsie Miclisse