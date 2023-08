Faux départ pour le navire de relève de la traversée de l’île Verte

Contrairement à ce qu'affirmait la Société des traversiers du Québec (STQ) au mois de juillet, l'embarcation de relève de la traversée entre l'île Verte et la terre ferme n'est toujours pas entrée en service. Son monteur est confronté à un problème de surchauffe qui l'empêche d'être pleinement opérationnel.

Acquis en avril pour la somme de 85 000 $ par la société d'État, le Sauvagîles a été mis à l'eau à Rivière-du-Loup trois mois plus tard, après avoir obtenu les certifications nécessaires. Il devait être mis en service pour assurer la relève des traversées de l'île Verte et L'Isle-aux-Grues dès la semaine du 31 juillet après une courte période de familiarisation et de tests, selon ce qu'écrivait le porte-parole de la STQ, Simon Laboissonnière.

C'est pendant cette phase que l'avarie au niveau du système du refroidissement du moteur a été décelée. Ce défaut rend la navigation sans contrainte impossible, selon la STQ, qui souhaite vérifier l'ampleur du souci technique.

Un fournisseur se déplacera la semaine prochaine pour inspecter le petit navire, affirme Bruno Verreault, un autre porte-parole de la société d'État.

La Société Inter-Rives de l'île Verte, qui administre les réservations à bord du bateau, précise par courriel que les pièces requises pour effectuer la réparation du moteur devraient être reçues d’ici quelques jours .

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les deux navires connaissaient simultanément un ennui mécanique. Photo : Fournie par Louise Newbury

Par ailleurs, la STQ indique que le Sauvagîles n'aurait de toute manière pas pu être déployé lors de l'interruption de service survenue dans la soirée de jeudi puisque le capitaine de la traverse effectuait des tests sur le Peter-Fraser, qui a connu un bris sur un propulseur.

L'hélicoptère n'a pas non plus été déployé en raison d'une pénurie de pilotes, selon la mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Louise Newbury.

Quoi qu'il en soit, une trentaine de véhicules et une centaine de passagers n'ont pu effectuer la traversée dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le décompte de la Société Inter-Rives de l'île Verte.

La mairesse s'impatiente

La gare fluviale de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, opérée par la STQ Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Pour sa part, la mairesse de la municipalité insulaire, qui a fait du bateau de relève l'un de ses chevaux de bataille, commence à taper du pied. Celle qui représente une population qui quadruple en saison estivale n'en peut plus d'attendre après la STQ pour qu'elle assure le désenclavement de sa municipalité.

On est extrêmement déçus , laisse tomber Louise Newbury. L'annonce de la venue du bateau de relève avait suscité de l'espoir sur l'île, qui fut coupée du monde à quatre reprises en un mois l'année dernière.

D'autant plus que les fenêtres de traversées pour le Peter-Fraser sont limitées une semaine sur deux en raison des marées. Les liaisons en pleine nuit sont de coutume pour ce lien fluvial.

Ça a été ma première question quand le gérant [de la Société Inter-Rives de l'île Verte] m'a appelé pour me dire que le [Peter-Fraser] était en panne. Tout de suite, on a dit : ''Pas de problème, on a un plan B pour aller chercher des gens de l'autre côté puis sortir les gens de l'île'' , se souvient Louise Newbury.

Puis [le gérant] m'a dit : ''Non, le Sauvagîles est en panne lui aussi.

Plusieurs personnes sont montées à bord d'embarcations privées vendredi pour traverser, relate l'élue.