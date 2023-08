Quinze ans après avoir retrouvé son bateau-alligator centenaire, le musée de Connaught, situé au nord-est de Timmins, vient d’obtenir une subvention de 30 000 $ pour lui refaire une beauté et l’exposer en permanence pour attirer les touristes.

Le 10 août, le président de la Société historique de Connaught, Rhéal Dupuis, et son équipe sont allés chercher le bois pour restaurer le bateau.

Le garage derrière le musée s’est rapidement rempli et les travaux devraient commencer bientôt.

On va donner une bonne "go" cet automne. L’hiver on va travailler en dedans [dans le garage]. On aimerait ça le finir pour l’année prochaine , avance Rhéal Dupuis.

Rhéal Dupuis est fier d'avoir retrouvé le bateau-alligator après un long bras de fer avec le parc provincial de Martin River qui le voulait aussi. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Après avoir remplacé les planches de bois, le musée ajoutera un trottoir pour que le public puisse marcher autour du bateau qui transportait le bois du lac Night Hawk à la rivière Frederick House de 1928 à 1952.

Roy Saari, l’aîné du village âgé de 79 ans, est le premier à applaudir cette nouvelle. Il se souvient encore d’avoir monté à bord de ce bateau alors qu’il n’avait que 7 ans. Son grand-père était un bon ami du capitaine.

On s'asseyait sur le banc derrière le capitaine pendant les belles journées ensoleillées d’été. Il fallait se tenir pour ne pas tomber. Les mauvaises journées, l'ingénieur nous permettait d’aller dans la salle des moteurs , se remémore-t-il à propos de ce bateau-alligator.

Anthony Marcos montre la salle des moteurs du bateau-alligator. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le nom bateau-alligator provient du fait qu'il peut circuler sur l'eau ou être remorqué sur terre avec des câbles et des treuils d'une voie navigable à une autre.

Préserver une partie de l'histoire locale

Roy Saari est stupéfait de voir que les éléments, comme la pluie, ont grugé le bois au fil des années.

Roy Saari a plusieurs souvenirs du bateau. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est terrible, mais le bateau était déjà vieux quand je me baladais dessus , raconte-t-il.

Il se met à regarder à travers la crevasse pour y apercevoir les moteurs. Il se souvient que c'était bruyant, mais plaisant à naviguer dessus. Quand tu grandis avec des choses comme ça, tu ne l’oublies pas.

Il souhaite qu’en l’exposant de la sorte, la jeune génération comprenne à leur tour l’importance que ce bateau a eue pour Connaught.

Anthony Marcos est fier de travailler sur ce projet.