Les chauffeurs d’autobus en poste pour la rentrée scolaire

Alors que le recrutement de chauffeurs d’autobus scolaires est ardu dans certains coins du Québec, le président de l'entreprise saguenéenne Intercar affirme que son équipe de conducteurs est prête et complète pour la rentrée des élèves de la région à l’école.

On va avoir notre personnel en place pour septembre assurément , a mentionné Hugo Gilbert en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Les années fastes, où des listes de conducteurs remplaçants étaient disponibles, sont toutefois derrière. Maintenant, ce qu’on a, c’est une liste de conducteurs ou de conductrices qui sont là pour faire les circuits réguliers, mais c’est sûr qu’à l’occasion, à cause de la pénurie de main-d’oeuvre, à cause de la situation au Québec, ça peut être assez difficile au niveau du service d’assurer qu’il n’y ait pas de bri de service , a nuancé le président d’Intercar.

Le dirigeant de l’entreprise qui possède une vaste flotte d’autobus jaunes soutient que le recrutement de ce type de main-d’œuvre nécessite des efforts constants. On est obligés de se réinventer. On est obligés de créer une "académie" Intercar dans laquelle on prend des gens intéressés à devenir conducteur d’autobus qui ont une classe cinq, alors que ça prend une classe deux , a-t-il expliqué.

On les forme et on les accompagne jusqu’à l’obtention de leur classe deux à la SAAQ [Société de l’assurance automobile du Québec] et après ça, ils sont capables de conduire avec nous des véhicules scolaires.

Les personnes intéressées par cette approche sont le plus souvent des retraités ou des travailleurs embrassant une deuxième carrière, car les horaires de travail des chauffeurs d’autobus transportant des jeunes sont très atypiques.

On a des heures d’ouvrage qui sont coupées dans la journée. On a aussi un calendrier qui est sur 40 semaines et non sur 52 semaines, car pendant l’été, la semaine de relâche, la période des Fêtes, on est en arrêt parce qu’on suit le calendrier scolaire , a rappelé Hugo Gilbert.

Hugo Gilbert est le président d'Intercar, une entreprise de transports de personnes et de marchandises fondée en 1959 dans le secteur Laterrière, à Saguenay.

Le défi de la rétention

S’il faut développer des stratégies pour recruter des hommes et des femmes qui prendront le volant, il est également nécessaire de les retenir. Le président d’Intercar affirme qu’ à ce niveau-là, ça va assez bien , et que certains conducteurs sont en poste depuis 35 ans.

Il explique cette situation plutôt positive par le fait que son employeur, Intercar, possède une flotte de 280 véhicules en tous genres, assurant aussi bien le transport de personnes et que le transport de marchandises. On est capable quand même d’intéresser une multitude de personnes par rapport à ce qu’on offre comme services , résume-t-il.

Le Programme d’aide financière pour la rétention des conducteurs d’autobus scolaire (PAFCAS) y serait aussi pour quelque chose. Offert par le gouvernement du Québec depuis le 1er juillet 2022, celui-ci garantit une aide financière aux chauffeurs qui manquent peu de journées de travail.