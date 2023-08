La voiture déconseillée cette fin de semaine à Montréal

Devant le fort achalandage attendu cette fin de semaine, la Ville de Montréal invite la population à délaisser la voiture au profit du transport en commun.

Huit événements d’envergure sont au menu dans la métropole, dont deux concerts de Metallica au Stade olympique, le festival Fierté Montréal et le festival îleSoniq au parc Jean-Drapeau. Chacune des prestations de Metallica devrait attirer quelque 60 000 spectateurs.

Mentionnons également l'Omnium Banque Nationale, le Festival international Présence autochtone, le Festival d'anime Otakuthon ainsi que le Salon international de la femme noire dans le Vieux-Port de Montréal.

On s’attend à voir environ 200 000 visiteurs ce week-end , indique le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

Ce dernier exhorte les automobilistes à prévoir leurs déplacements, particulièrement autour du Parc olympique, où de nombreuses rues seront fermées à la circulation. Une trentaine de policiers seront affectés au contrôle de la foule dans le secteur. Les boulevards Robert-Bourassa et René-Lévesque seront également à éviter.

Le transport en commun sera la manière la plus rapide de se déplacer, affirme Philippe Sabourin.

La fréquence des trains sera doublée sur la ligne verte et la ligne jaune du métro, et des employés supplémentaires seront déployés pour veiller au bon déroulement des déplacements.

Un titre spécial a été émis pour l’occasion. La carte Week-end illimité Metallica permettra aux voyageurs de se déplacer en autobus, en métro et dans les zones A,B,C, et D du Réseau express métropolitain (REM), de vendredi 10 h à lundi 5 h.

Philippe Sabourin encourage les voyageurs à se procurer leur titre de transport à l’avance pour éviter de faire la queue. Les cyclistes devront également prévoir leurs déplacements.

Devant l’affluence attendue au Stade olympique et au parc Jean-Drapeau, les vélos seront interdits samedi et dimanche à compter de 15 h 30 sur la ligne verte et à compter de midi sur la ligne jaune.