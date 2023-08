La Cour suprême de la C.-B. rejette un recours collectif de résidents de Lytton

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande de certification d’un recours collectif de deux résidents de Lytton contre deux compagnies ferroviaires canadiennes qui selon les plaignants sont à blâmer pour l’incendie qui a rasé le village de Lytton durant l'été 2021.

Jordan Spinks et Christopher O'Connor soutiennent que l'incendie aurait pu être évité et demandent une compensation financière, notamment, aux compagnies ferroviaires Canadien National et Canadien Pacifique, ainsi qu'au procureur général du Canada.

Dans sa décision, le juge Christopher Hinkson déclare que la demande des plaignants ne remplit pas les critères de certification d'un recours collectif.

Il note toutefois que les plaignants peuvent modifier la demande afin de la rendre conforme et la soumettre à nouveau.

Dans une déclaration rendue publique jeudi, l’avocat des plaignants, Anthony Vecchio, a remercié le juge pour cette ouverture et la possibilité de modifier la demande.

Une enquête menée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada n’a pas permis d’établir de lien entre les activités ferroviaires et l’incendie qui a ravagé le village de Lytton.

Avec des informations de Marcella Bernardo