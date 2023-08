Armes et confinement à l’Établissement de détention de Québec

L'Établissement de détention de Québec a imposé le confinement de ses détenus ces derniers jours afin de fouiller et sécuriser les lieux à la suite d'une altercation armée. Trois couteaux y ont été trouvés depuis le début du mois d'août. Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec craint pour la sécurité de ses membres.

L’altercation armée a eu lieu au début du mois dans une cellule. Un détenu a été blessé et un couteau, semblable à un couteau de chasse, a été saisi. Le confinement qui a suivi l’altercation a permis de découvrir deux autres couteaux et une autre arme blanche.

Les armes auraient été livrées par drones aux détenus, qui reçoivent les colis en brisant ou modifiant les fenêtres de l'établissement. La situation inquiète les agents correctionnels. C’est clair que quand on voit des armes blanches à l’intérieur livrées par drone, ça a un impact sur la sécurité , déclare Mathieu Lavoie, le président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

Depuis deux semaines, il y a plusieurs colis et plusieurs événements , indique-t-il.

Plus en plus de drones

Dans les dernières années, il y a une augmentation des livraisons par drone. C’est quelque chose qui à l’époque était exceptionnel au Québec, mais c’est rendu hebdomadaire. C’était très populaire à Montréal dans les dernières années, mais là on voit que ça s’est répandu partout au Québec , note Mathieu Lavoie.

Il mentionne que, dans la dernière année, 647 événements impliquant un drone ont été signalés et environ 390 livraisons ont été détectées dans l’ensemble des 17 établissements de la province.

Ouvrir en mode plein écran John Randle, le président régional du Syndicat des agents correctionnels du Canada pour la Colombie-Britannique, tient un drone trouvé près de la prison de Matsqui (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le président du Syndicat interpelle le ministère de la Sécurité publique pour que les établissements soient mieux sécurisés. Ça fait plus de cinq ans qu’on parle au Ministère et qu’on dit au Ministère que ça n’a pas d’allure et qu’il faut faire de quoi , se désole-t-il.

Un projet pilote d’installation de détecteurs de drones a actuellement lieu dans trois établissements, mais d’autres actions pourraient être portées en attendant, selon Mathieu Lavoie. Au-delà de ça, on a les fenêtres qu’ils sont capables de modifier. Il faut sécuriser nos établissements, il faut mettre du grillage à toutes les fenêtres , remarque-t-il.

Avec les informations de Stéphanie Filion