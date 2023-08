Cinq ans après la fusillade de Fredericton, la police panse toujours ses plaies

Le 10 août 2018, quatre personnes, dont deux policiers, étaient abattues par un tireur à Fredericton. Cinq ans après, la police de la ville panse encore ses plaies mais voit des évolutions liées à la tragédie.

Jeudi, les agents de la police se sont réunis pour commémorer Robert Costello et Sara Burns, leurs collègues disparus ce jour-là.

Ouvrir en mode plein écran Après la fusillade qui avait fait quatre victimes, dont deux policiers, la police avait reçu de nombreuses marques de soutien de la communauté. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Ils ont reçu beaucoup de soutien de la communauté. Courriels, messages textes, fleurs et autres marques d’affection ont ponctué cette journée. Des gens se sont arrêtés pour dire bonjour, pour nous embrasser , a raconté avec émotion Martin Gaudet, chef de la force policière de Fredericton vendredi matin au micro de l’émission La matinale. À l’époque de la fusillade, il était chef adjoint.

Selon lui, la tragédie, qui a profondément changé Fredericton et la force policière, a également permis de faire évoluer le regard de la population sur les policiers.

On est là pour servir et protéger et on le fait du mieux qu’on peut. C’est l’fun quand les membres de la communauté réalisent qu’on est des êtres humains. C’est une job, c’est une profession, on est ici pour eux autres, pour aider la communauté. Moi je sens beaucoup le soutien de la communauté , a poursuivi Martin Gaudet.

Un soutien des agents plus axé sur la santé mentale

Après la fusillade, les changements ont aussi été internes. La force policière a notamment changé les services en support envers [les] employés. On a une meilleure connaissance des stress et blessures opérationnelles , a expliqué le chef de la police.

La santé mentale est beaucoup plus au centre du soutien que les agents peuvent recevoir en cas de besoin.

Du reste, rien n’a changé. Ni la formation ni l’équipement des agents n’a été modifié après la tragédie.

Ouvrir en mode plein écran Martin Gaudet, chef du service policier de Fredericton. Photo : Radio-Canada / Aidan Cox

Martin Gaudet estime que la réponse de la police ce jour-là était adaptée à la situation et que rien n’aurait pu être fait différemment.

Rob et Sara et les membres de ce peloton-là, cette journée-là, ils ont répondu à l’appel sur l’information qu’ils ont reçue. Une fois qu’ils sont arrivés sur les lieux, on sait c’est quoi qu’il s’est passé. Là les autres membres du peloton ont réalisé ce qu’il se passait et on a adapté et adopté des tactiques « force sur force » pour un tireur actif et ils ont arrêté le tireur. Cette journée-là, ils ont fait le métier qu’ils ont pu , a-t-il poursuivi.

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne cheffe de la force policière de Fredericton, Leanne Fitch lors de l'intervention lors de la fusillade qui a coûté la vie de quatre personnes en août 2018. Photo : La Presse canadienne / Keith Minchin

La force policière pousse pour qu’un lieu dans la ville soit dédié aux quatre victimes pour commémorer leur vie et cet événement de l’histoire de Fredericton.

Martin Gaudet espère que cet endroit sera choisi plus tôt que tard.