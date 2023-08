Des politiciens saskatchewanais sceptiques face au projet fédéral sur l’électricité propre

Plusieurs politiciens de la Saskatchewan remettent en question le projet de règlement sur l'électricité propre qui a été présenté par le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, jeudi.

Steven Guilbeault précise que cette nouvelle initiative vise à rendre le réseau d'électricité carboneutre d'ici 2035.

Le gouvernement fédéral estime que cette approche technologiquement neutre offre une flexibilité adéquate pour répondre aux divers besoins énergétiques des provinces et territoires du pays.

À la suite de cette annonce, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a réitéré que la production d'électricité relève des compétences provinciales.

Selon lui, les objectifs du gouvernement fédéral sont irréalistes pour la Saskatchewan.

Nous ne demanderons pas à nos résidents de payer le prix extraordinaire des politiques de division du gouvernement fédéral, et nous ne risquerons pas l'intégrité de notre réseau électrique provincial pour défier les lois de la thermodynamique , affirme Scott Moe, dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

De son côté, la cheffe de Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Carla Beck, indique que plusieurs buts établis dans le projet fédéral auraient pu être accomplis, mais que cela n'est plus possible à cause de l’inaction du gouvernement de Scott Moe dans ce secteur.

Elle ajoute que les résidents de la Saskatchewan sont parmi les personnes qui paient des coûts de factures d'électricité les plus élevés au pays et qu'une transition complète d'ici 2035 leur serait préjudiciable.

Les politiciens de la Saskatchewan ont tort , selon un expert

Glenn Wright est expert et membre du conseil d'administration de la Société environnementale de la Saskatchewan (SES).

Il croit que les politiciens saskatchewanais ont tort de s'opposer au projet de règlement fédéral sur l'électricité propre

Il s'agit simplement d'une arme politique ou d'un sujet de discussion pour maintenir le fossé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial , indique M. Wright. Mais ce n'est pas du tout ce que nous devons faire. Ce qu'il faut vraiment, c'est coopérer.

Selon lui, si les politiciens de la Saskatchewan continuent à s'opposer au projet fédéral, cela pourrait entraîner une marginalisation de la province au sein de la nouvelle économie.

Nous savons que nous devons le faire d'une manière qui profite à tous les Canadiens et qui permette de maintenir les coûts de l'énergie à un niveau acceptable. Je pense donc que la décarbonisation est une économie durable et prometteuse pour l'avenir , affirme Glenn Wright.

D’après les études de M. Wright sur les plans pluriannuels de SaskPower, l'expansion de l'énergie éolienne et d'autres formes d'énergie durable par la société d'État n'est pas très éloignée des objectifs fixés par le gouvernement fédéral.

Il souligne également que ces objectifs pourraient être réalisés par une légère réduction de la production de gaz naturel et une augmentation de la production d'énergie éolienne et d'autres méthodes.

M. Wright espère que les dirigeants de la Saskatchewan prendront des décisions basées sur des faits et non sur la politique.

Avec les informations de Jason Warick