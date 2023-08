Les zones rurales du Manitoba à l’aube d’une pénurie d’alcool dû à la grève

Les rayons des magasins privés d’alcools des zones rurales du Manitoba pourraient être vides dans les prochains jours en raison de la grève des employés de la Société manitobaine des alcools. Seulement sept magasins de la Société d’État sont ouverts dans la province.

Le maire de la municipalité rurale de Taché, Armand Poirier, tire la sonnette d’alarme. Son territoire compte trois points de vente privés d’alcool de son territoire dispersés entre Landmark, Lorette et Sainte-Geneviève.

Les agents privés comptent sur ces revenus-là pour garder leur entreprise en marche. Ils n’ont plus rien à vendre sur les étagères. Combien de temps vont-ils survivre dans ces conditions , se demande Armand Poirier, inquiet.

Cette crainte se fait aussi sentir dans le nord-est de la province. L’un des gérants de la pourvoirie de pêche Aikens Lake Wilderness Lodge Patrick Trudel indique qu'une de ses employées a écrit une lettre à la première ministre Heather Stefanson.

Elle a demandé au gouvernement provincial de faire des concessions dans le bras de fer qui l'oppose au Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU)

Peu importe le temps que durera la grève, ça va probablement nous affecter une semaine de plus que la plupart des gens étant donné notre accès difficile au nord , affirme Patrick Trudel

Son entreprise de 30 employés accueille entre 800 à 900 clients par an.

Certains de nos forfaits sont inclus, ce qui comprend l'alcool , explique le gérant. On peut voir que nos munitions se font rares. On a hâte que la grève soit réglée.

Une fin de semaine perturbée

Le maire de Taché se sent dépourvu.

Dans la rue, les personnes me disent que ça affecte leurs événements pour la fin de semaine, les noces, les réunions. Ils ne sont pas capables de trouver des produits.

Parmi les sept magasins d’alcool encore ouverts, cinq sont à Winnipeg, de Winnipeg, un à Brandon et un dernier à Thompson.

Depuis mardi, les employés du MGEU entament une grève à l’échelle provinciale.

Ceci est la dernière mesure adoptée dans le conflit de travail qui dure depuis des semaines entre eux et la Société manitobaine des alcools et des loteries et le Syndicat, qui représente environ 1 400 employés des magasins d’alcool.

Je pensais que le gouvernement serait sensible aux demandes des unions. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que ces employés soient payés normalement , s’étonne Armand Poirier.

De son côté, le MGEU réclame de meilleurs salaires pour contrer l’augmentation du coût de la vie du fait de l’inflation.

Avec les informations d'Antoine Brière