Au total, 385 enfants ukrainiens « déportés » en Russie ont été jusqu'à présent récupérés par leurs familles, selon un décompte confirmé vendredi par l'association autrichienne SOS Villages d'Enfants, qui participe aux rapatriements.

SOS Villages d'Enfants soutient les parents en mettant parfois des moyens financiers à leur disposition ou en les aidant à planifier leur itinéraire , a indiqué à l'AFP la porte-parole de l'organisation, Anna Radl.

Au total, 385 enfants déportés ont été rapatriés en Ukraine jusqu'à présent, dont 84 avec l'aide de SOS Villages d'Enfants et de leurs organisations partenaires , a précisé l'organisation non gouvernementale, l'un des trois acteurs actifs dans ce domaine.

Souvent, ce sont les enfants eux-mêmes qui appellent à l'aide, par exemple via les réseaux sociaux et, parfois, les habitants des zones occupées nous donnent des indications , avait écrit jeudi dans un communiqué l'organisation basée à Innsbruck, en Autriche.

Elle forme des travailleurs sociaux et des psychologues pour qu'ils puissent apporter un soutien ciblé aux mineurs et à leurs familles.

La Cour pénale internationale (CPI) a lancé en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de « déportation illégale » d'enfants.

Selon les chiffres officiels de Kiev, plus de 19 000 d'entre eux seraient concernés.

Avec 2,5 millions de mineurs et leurs proches enregistrés dans 137 pays et territoires en 2022, SOS Villages d'Enfants se présente comme la plus grande organisation mondiale de ce type.

Les flux financiers vers son antenne russe ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre après la révélation dans la presse d'accusations de prise en charge d'enfants ukrainiens dans des conditions non transparentes.

Un enfant tué par une frappe russe dans l'ouest de l'Ukraine

Un enfant de huit ans a été tué vendredi par un missile russe dans la région d'Ivano-Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine, une partie du pays rarement visée et située à des centaines de kilomètres du front.

Le 11 août vers 11 h 00 du matin, l'armée russe a tiré des missiles en direction d'infrastructures de la région d'Ivano-Frankivsk , a indiqué le bureau du procureur général sur Telegram.

Selon la même source, un des missiles est tombé sur une maison dans laquelle se trouvait une famille avec trois enfants.

Un garçon de huit ans est mort à cause du bombardement , a conclu le parquet, qui indique que les sauveteurs cherchent à déterminer s'il y a d'autres victimes sous les décombres.

Selon la cheffe de l'administration régionale, Svitlana Onychtchouk, l'enfant, blessé, avait été transporté à l'hôpital dans un état critique.

Les médecins ont fait tout leur possible, mais malheureusement il n'était pas possible de sauver la vie de l'enfant , a-t-elle ajouté dans une vidéo mise en ligne sur Telegram.

Ouvrir en mode plein écran Un missile hypersonique russe Kinjal monté sous un chasseur MiG-31. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Sergei Karpukhin

L'armée de l'air ukrainienne a de son côté indiqué que la Russie avait lancé quatre missiles hypersoniques Kinjal, réputés très difficiles à abattre du fait de leur vitesse, en direction de l'aérodrome de Kolomiya, mais qu'un seul avait pu être abattu.

Les autres ont frappé près de l'aérodrome, des infrastructures civiles ont été touchées et un missile a atteint une zone résidentielle , où l'enfant a été tué, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur Telegram.

Selon la même source, les missiles Kinjal ont été lancés depuis Toula et Lipetsk, deux villes situées respectivement à 180 km et 460 km au sud de Moscou.

Nouvelle attaque de drone déjouée à Moscou

L'armée russe a annoncé vendredi avoir détruit un drone ukrainien dans l'ouest de Moscou, sur fond de multiplication d'attaques de ce type visant la capitale russe.

Ouvrir en mode plein écran Des policiers moscovites examinent le site où un drone ukrainien visant la capitale russe a été abattu par un système de défense aérienne, dans un boisé à l'ouest de la ville, le 11 août 2023. Photo : Getty Images / Alexander Nemenoc

Le drone a été neutralisé par des moyens de guerre électroniques et s'est écrasé dans une zone forestière de l'ouest de Moscou , a indiqué sur Telegram le ministère russe de la Défense, en accusant le régime de Kiev .

L'armée russe a précisé que le drone visait une installation sur le territoire de Moscou , sans donner de détails sur la cible potentielle de l'appareil.

Le maire de Moscou avait, de son côté, indiqué plus tôt que le drone s'était écrasé sans faire de dégâts importants dans un parc forestier sur les rives de la rivière Moskova, qui traverse la capitale russe.

Selon un journaliste de l'AFP sur les lieux, la police et les services d'enquête sont sur place et ont entouré le lieu de l'écrasement d'un dispositif de sécurité. La circulation routière est fermée, a précisé l'agence de presse russe Ria Novosti. Les débris du drone sont tombés près d'un hôpital.

Ça s'est passé à 600-700 mètres de chez moi […] C'est déjà arrivé, on s'y attendait, car on se trouve en période d'"opération spéciale". Cela se produira encore, et plus d'une fois , a déclaré à l'AFP Alekseï Benedessiouk, 54 ans, en utilisant le terme en vigueur en Russie pour évoquer l'offensive en Ukraine.

Des drones survolent une énième fois Moscou, ça fait quand même un peu peur , a de son côté estimé Artemy Doulissov, un étudiant en informatique de 21 ans, venu à vélo sur les lieux.

C'est la troisième fois cette semaine que des drones sont abattus au-dessus de Moscou, alors que les attaques à l'intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de dégâts ni de victimes.

Ouvrir en mode plein écran Le personnel d'urgence est à pied d'œuvre près d'un immeuble de bureaux endommagé dans la ville de Moscou à la suite d'une attaque de drone ukrainien, le 1er août 2023. Photo : Reuters / Evgenia Novozhenina

Fin juillet et début août, des drones avaient été abattus au-dessus du quartier d'affaires de Moscou, dans l'ouest de la capitale russe, provoquant de légers dégâts sur la façade de deux tours. En mai, deux drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin.

Plus tôt dans la matinée vendredi, l'aéroport moscovite de Vnoukovo et celui de Kalouga, une ville au sud-ouest de la capitale, avaient brièvement interrompu leurs vols par mesure de sécurité. Ces restrictions ont été levées à 10 h 50, selon l'agence de presse d'État TASS.

L'armée russe affirme avoir amélioré dans le nord-ouest

L'armée russe a affirmé vendredi avoir de nouveau amélioré ses positions dans le nord-est de l'Ukraine, où l'offensive des troupes de Moscou a poussé la veille les autorités à procéder à des évacuations de civils, assurant avoir frappé des mercenaires étrangers dans le sud ukrainien.

Dans la direction de Koupiansk, les unités d'assaut des groupes de combat "Ouest" […] ont poursuivi leurs opérations offensives sur un large front et amélioré la situation tactique , a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.

Ouvrir en mode plein écran Des habitantes de Koupiansk, dans la région de Kharkiv, passent devant un immeuble détruit par des bombardements russes fin mai 2023. Le 10 août 2023, 37 villages du district de Koupiansk ont évacué leurs habitants suite à l'avancée russe. Photo : afp via getty images / SERGEY BOBOK

Les forces russes ont notamment amélioré leurs positions près des villages d'Olchana et de Perchotravnevé, dans la région de Kharkiv, selon la même source.

Plusieurs dizaines de localités de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont ordonné jeudi l'évacuation de leurs habitants face à l'avancée des forces russes.

L'armée russe avait été chassée de la ville de Koupiansk et de ses alentours, qu'elle occupait depuis le début de son offensive, par une contre-attaque éclair ukrainienne en septembre 2022. Depuis quelques semaines, c'est dans cette zone qu'elle est repassée à l'attaque, revendiquant régulièrement des gains territoriaux.

Ouvrir en mode plein écran Une frappe contre un hôtel a tué au moins une personne et fait 14 blessés à Zaporijia, dans cette ville du sud de l'Ukraine le jeudi 10 août. Photo : Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Dans la zone de la ville de Zaporijia, un lieu de déploiement temporaire de mercenaires étrangers a été frappé , a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.