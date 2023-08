La pluie a semé le chaos dans certains quartiers d'Ottawa jeudi, privant des résidents d'électricité. Plusieurs maisons et rues ont été inondées. Les résidents d'Ottawa s'inquiètent de l'impact des changements climatiques qui se fait de plus en plus présent.

Il a fallu quatre pompes pour qu'Andrew Oliver puisse garder son sous-sol au sec : une pompe de puisard, une pompe à gaz et deux pompes submersibles.

Bien qu'il loue son appartement de la place Karn dans le quartier Alta Vista,Andrew Oliver a acheté les pompes lui-même. Jeudi, elles ont fonctionné pendant des heures.

Nous sommes coincés avec quatre pompes en marche et nous essayons de résister , a expliqué M. Oliver à CBC jeudi après-midi. C'est la première année où la pluie est aussi forte.

Un violent orage s'est abattu sur Ottawa jeudi après-midi, provoquant de la grêle, des pannes d'électricité et des crues soudaines dans une grande partie de la ville.

Les services d'urgence ont fermé des routes dans les zones les plus touchées par les inondations. Certains automobilistes ont même été contraints d'abandonner leurs véhicules submergés dans la rue.

Ouvrir en mode plein écran L'orage de jeudi a laissé des dégâts derrière lui à Gatineau et Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Maxim Allain

Des milliers de personnes privées d'électricité

Selon Environnement Canada, 78 millimètres de pluie sont tombés sur Ottawa en quelques heures. En périphéries, certaines municipalités ont reçu entre 80 et 110 millimètres.

Au plus fort de la tempête, Hydro Ottawa a signalé que 24 000 clients étaient privés d'électricité. En matinée vendredi, l'entreprise ne rapportait plus aucune panne.

Mycah Katz était en train de répéter son numéro de drag dans le sous-sol de son immeuble lorsque l'électricité a été coupée. C'était sa première panne depuis qu'il a emménagé dans l'immeuble, près du chemin Baseline et de l'avenue Clyde.

M. Katz a confié que les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes l'inquiètent beaucoup. Je pense que les gens veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas vraiment quoi , a-t-il ajouté. Il est peut-être trop tard.

Ouvrir en mode plein écran Un automobiliste a été surpris par la pluie sur l'avenue Woodroffe, à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : @CassieNamanEhh

La Ville doit être plus résiliente

Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington, a indiqué qu'après la tempête, son quartier ressemblait à la ville italienne de Venise.

Les rues sont devenues des canaux avec une averse de cette ampleur. L'infrastructure des eaux pluviales de notre ville ne peut pas supporter de tels volumes.

De nombreux citoyens ont signalé que leurs sous-sols ont été inondés, que leurs garages ont été infiltrés d'eau , a déclaré M. Brockington. D'autres dégâts ont aussi été signalés.

Cela s'explique entre autres par le fait que la pluie soit tombée sur une courte période de 90 minutes.

Cela alimente les conversations sur la façon dont la ville peut devenir plus résiliente, sur la façon dont notre infrastructure peut être renouvelée , a expliqué M. Brockington.

Le conseiller municipal du quartier Knoxdale-Merivale, Sean Devine, a reconnu que le financement des infrastructures et des services d'urgence devait refléter cette nouvelle réalité climatique.

Nous devons maintenant ajouter un nouveau chapitre à notre plan de match en cas d'urgence, un chapitre qui décrit la procédure pour faire face aux crues soudaines , a-t-il fait valoir.

La conseillère municipale du quartier Alta Vista, Marty Carr, a mentionné que les vieux quartiers, comme le sien, où plusieurs rues principales ont été fermées jeudi, nécessitent des améliorations de aux infrastructures et une mise à jour du système d'égouts. Mais ces travaux ne sont pas la panacée, a-t-elle ajouté.

Ils permettent de minimiser l'impact des événements climatiques graves sur la communauté , a expliqué Mme Carr. Mais ils ne peuvent pas les atténuer complètement.

Avec les informations de CBC News