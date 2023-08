De fortes pluies s’abattent sur les Maritimes vendredi

Les résidents de plusieurs régions des Maritimes doivent s’attendre à de fortes pluies et à de possibles orages de vendredi matin jusqu’à la fin de l’après-midi ou le début de la soirée, selon Environnement Canada.

Les régions qui seront les plus touchées au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse longent la baie de Fundy. De 30 à 50 mm de pluie y sont prévus. À l’Île-du-Prince-Édouard, de 20 à 40 mm de pluie sont prévus, voire plus par endroits.

Ouvrir en mode plein écran Les régions les plus concernées par l'avertissement de pluie abondante et d'orages le 11 août 2023. Photo : Environnement et Changement climatique Canada

Des conditions défavorables de ce genre retardent le début de la pêche au homard dans le détroit de Northumberland depuis mercredi.

Risque d'inondations

Dans les trois provinces, vendredi, la pluie peut tomber à un rythme de plus de 20 mm à l'heure, estime Environnement Canada.

Des inondations sont possibles sur des routes et à d’autres endroits où le drainage est insuffisant, souligne le service météorologique.